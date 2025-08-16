Liga MX: León supera al Necaxa

León consiguió su segunda victoria del torneo y primero en calidad de visita, después de imponerse 1-0 a los Rayos del Necaxa, en duelo correspondiente a la jornada 5 del Apertura 2025.

Una solitaria anotación de Ismael Díaz a los 12 minutos le dio los tres puntos a los dirigidos por Eduardo Berizzo, que llegaron a seis unidades y se colocaron en la novena posición de la tabla general.

Mientras que los hidrocálidos se mantuvieron en el undécimo sitio con cinco unidades y sufrió su segundo revés desde que Fernando Gago asumió el timón del cuadro rojiblanco.

Una de las postales que dejó el partido fue la lesión que sufrió el "Chicote" Calderón, quien salió de la cancha en medio del llanto.

Un encuentro que fue de dominio alterno con la diferencia de que la visita fabricó pocas aproximaciones, pero concretó una, caso contrario con Necaxa, que buscó insistentemente la igualada, pero la falta de contundencia le impidió salir con un buen resultado.

El tanto que consiguió Díaz se dio gracias a que ganó un balón dentro del área y aprovechó la pobre marcación de la defensa para disparar y vencer el marco defendido por Ezequiel Unsain.

Todavía León tuvo la posibilidad de ampliar el marcador después de que tuvo un penal a favor, sin embargo, Nicolás Fonseca lo erró.

El próximo compromiso de León será en la fecha 6 cuando se enfrente a los Tuzos del Pachuca, mientras que Necaxa visitará a los Rayados del Monterrey en el Gigante de Acero.

