Chivas, el sueño frustrado de Nacho Trelles

El nombre de Ignacio Trelles quedará por siempre grabado en la historia del futbol mexicano, como uno de los más exitosos al ganar siete títulos de la Liga MX, rompiendo gran cantidad de récords.

Pese a su paso ganador por equipos como Toluca y Zacatepec, la figura del ex entrenador será mayormente recordada por su historia con el Cruz Azul que ya lo inmortalizó como una leyenda celeste, sin embargo, por increíble que parezca, "Don Nacho", también tuvo un sueño frustrado en su andar futbolístico, y ese fue dirigir a las Chivas.

En entrevista con el Diario Esto en 2015, Trelles confesó ese deseo. "Nunca supe por qué no me dieron la oportunidad. Desde luego que me hubiera gustado, claro, era un equipo que todos querían entrenar, todo el mundo. Nunca supe por qué no me tomaron en cuenta, nunca supe", declaró el ídolo mexicano.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Don Nacho, leyenda de nuestro futbol mexicano �� QEPD pic.twitter.com/JYmxAecrsF — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) March 25, 2020

Ignacio Trelles nació un 31 de julio de 1916 en Guadalajara, Jalisco, por lo que quizá la ilusión de dirigir al equipo de su tierra natal era fuerte, aunque nunca se pudo cumplir a pesar de sus grandes estadísticas.

El mexicano dirigió a los Leones Negros de 1986 a 1989, otra escuadra tapatía, donde Trelles amplió su larga trayectoria en los banquillos de la primera división, y aún conserva el puesto de ser quien tiene mayor número de partidos dirigidos con 1,083 juegos (463 victorias, 319 empates y 301 derrotas).

Ignacio Trelles partió del mundo este miércoles a los 103 años, pero su legado quedará escrito en letras de oro por generaciones.

AJ