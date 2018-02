Chivas cierra preparación en cancha difícil

Chivas se reporta en condiciones para enfrentar al Cibao, en el partido de ida correspondiente a los octavos de final de la Concachampions, en donde la meta es llegar a la final, porque el técnico Matías Almeyda, quiere dejar algo importante de su primer torneo internacional con el Rebaño y eso sería solamente ganarla, para estar en el mundial de clubes.



Chivas tenía programado, según la guía de medios de la Concacaf, entrenar a las siete y media de la mañana, pero no eso no sucedió. Horas más tarde el equipo de Almeyda fue a trabajar y sí lo hizo en la cancha que estaba programada, la del Atlántico FC.



En el complejo deportivo Gregorio Luperón, en Puerto Plata, donde el equipo tapatío trabajó, las condiciones de la cancha no fueron las mejores, ya estaba enfangada en ciertas zonas y lodosa. El entrenamiento no fue el mejor, pero sirvió para sacar el cansancio del viaje realizado un día antes.





La Concacaf no tiene programado que Chivas haga visita al Estadio donde se realizará el partido este jueves, pero Cibao sí trabajará por la tarde y antes de hacerlo, estarán dando conferencia de prensa para hablar del encuentro y su experiencia de enfrentar al equipo mexicano.



Cabe recordar que el encuentro de este jueves, se efectuará en cancha sintética, a la cual el rival está acostumbrado a jugar y los rojiblancos tienen mucho tiempo de no actuar en algo similar.

