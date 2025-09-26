Sigue la actividad del futbol internacional y en México este viernes 26 de septiembre de 2025, una fecha con una interesante lista de partidos para todos los gustos. Desde la Liga MX hasta las principales competiciones europeas, los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy viernes 26 de septiembre de 2025 - Liga MX EN VIVO

Juárez vs León | 19:00 horas | Caliente TV |

Puebla vs Chivas | 21:00 horas | Caliente TV, Azteca Deportes Network |

Partidos hoy viernes 26 de septiembre de 2025 - Liga Expansión MX EN VIVO

Mineros Zacatecas vs Tepatitlán FC | 19:00 horas | Por confirmar |

Correcaminos vs Venados | 19:00 horas | Por confirmar |

Partidos hoy viernes 26 de septiembre de 2025 - Liga MX Femenil EN VIVO

América vs Juárez | 19:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Tigres vs León | 20:00 horas | Amazon Prime Video, FOX Sports |

Partidos hoy viernes 26 de septiembre de 2025 - La Liga EN VIVO

Girona vs Espanyol | 13:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy viernes 26 de septiembre de 2025 - Ligue 1 EN VIVO

Strasbourg Alsace vs Olympique de Marsella | 12:45 horas | Caliente TV |

Partidos hoy viernes 26 de septiembre de 2025 - Bundesliga EN VIVO

Bayern Munich vs Werder Bremen | 12:30 horas | SKY Sports |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

