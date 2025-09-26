Barcelona le remonta al Oviedo

El Barcelona supo recuperarse de un error del arquero Joan García, dándole vuelta al marcador para vencer el jueves 3-1 al recién ascendido Real Oviedo en La Liga española.

Los azulgranas quedaron en desventaja en su visita a Asturias cuando García regaló el balón al salir del área y Alberto Reina anotó para los locales con un disparo desde cerca del círculo central a los 33 minutos.

El club catalán se recuperó en la segunda mitad gracias a los tantos de Eric García, Robert Lewandowski y Ronald Araujo para registrar su quinta victoria en seis partidos de liga.

El resultado dejó al Barça a dos puntos del líder Real Madrid, que el martes superó 4-1 al también ascendido Levante para mantener un paso perfecto tras seis jornadas.

El error de Joan García ocurrió cuando salió del área para interceptar un pase largo. Usó su muslo derecho para pasar el balón por encima de un oponente y luego su pie izquierdo para esquivar a otro jugador del Oviedo, pero terminó dejando el esférico en el centro del campo cerca de donde estaba Reina.

Reina no parpadeó y remató de primera sobre los defensores del Barcelona y al arco descubierto desde unos 35 metros de distancia. El balón picó una vez justo antes de la línea antes de anidarse.

García llegó al Barcelona este verano procedente del vecino Espanyol y quedó de titular luego que Marc-André Ter Stegen se sometiera a una cirugía por una dolencia en la parte baja de la espalda.

El defensor Eric García igualó para Barcelona a los 56 desde corta distancia después de que el intento inicial de Ferran Torres golpeara el poste lejano tras ser parcialmente desviado por el arquero Aarón Escandell.

Lewandowski anotó el gol de la ventaja azulgrana con un potente cabezazo tras un centro de Frenkie de Jong a los 70, cinco minutos después de que el veterano delantero polaco ingresó por Raphinha.

El uruguayo Araujo selló la victoria con otro cabezazo a los 88 tras un tiro de esquina ejecutado por Marcus Rashford.

Oviedo, donde milita el delantero venezolano Salomón Rondón, había anotado solo una vez esta temporada, en una victoria 1-0 contra la Real Sociedad. Perdió todos sus otros cuatro partidos en su regreso a la primera división tras una ausencia de más de dos décadas.