Chivas aburre en Copa MX

Tras dar el peor primer tiempo desde que José Saturnino Cardozo asumió la dirección técnica, Chivas empató 0-0 con Alebrijes en partido correspondiente a Jornada 3 de la Copa MX.

Con este resultado, los tapatíos se posicionaron como líderes del Grupo 8 al llegar a cuatro unidades, mientras que los de Oaxaca sumaron su primer punto.

Alebrijes, que desde el arranque mostró más idea, generó peligro y exigió a Miguel Jiménez. Renato Román fue un elemento importante y Jerónimo Amione fue un dolor de cabeza para Chivas sobre todo en el primer tiempo.

Por Chivas, Edson Torres no apareció con su talento, y en la contención Fernando Beltrán, al lado de Orbelín Pineda, estuvieron más preocupados por el rival que por ir al ataque.

Jesús Godínez estuvo muy solo, no le llegaron balones y José Juan Macías no pudo encontrar tampoco un socio. “Guacho” Jiménez fue factor en el primer tiempo, al evitar la caída de su marco. En tanto, Chivas no generó una sola jugada de gol en el marco de Isaac Robles.

Fue hasta el minuto 62 cuando Chivas logró la primera clara por conducto de Edson Torres, quien tras recibir pase de Orbelín Pineda, intentó sorprender a Robles, quien pese al esfuerzo para evitar que lo techara, no llegó y para su buena suerte el travesaño evitó el gol.

Ángel Sepúlveda tuvo una importante al 80’, fue habilitado dentro del área, con fuerza protegió el esférico y logró darse vuelta, pero al momento de disparar, falló en el contacto del esférico. En la recta final del encuentro, Alebrijes dejó escapar el triunfo por conducto de Vladimir Moragrega, quien perdió el mano a mano contra “Guacho” Jiménez, quien terminó por ser factor porque evitó la derrota.

MOMENTOS CLAVE

Debut de otro junior

Para el inicio del segundo tiempo, Diego Hernández ingresó al campo en lugar de Macías, quien no estuvo atinado en el desarrollo del encuentro, desapareció y el hijo de Guillermo “Platanito” Hernández debutó con el Guadalajara. Diego es un volante que puede jugar por las dos bandas y así lo demostró en sus primeros minutos.

Buscando alternativas

José Saturnino Cardozo, al ver que su equipo no estaba profundizando por las bandas, mandó a Alejandro Zendejas al campo en lugar de Edson Torres, quien hasta el 72’ fue el único que había generado la oportunidad más clara de gol. Con el ingreso del “29”, Diego Hernández se fue a la banda derecha.

El arquero fue factor

Miguel Jiménez en el primer tiempo sacó una de gol, pero lo que hizo al minuto 87’ fue determinante para que Chivas no perdiera. Vladimir Moragrega llegó de frente al arco, con el balón pegado al pie y el arquero rojiblanco no se venció, aguantó y terminó por ganar el mano a mano.