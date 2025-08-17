Chivas, a dos penales de igualar su peor marca en los últimos 10 torneos

En el inicio del campeonato, Chivas ha cometido cuatro infracciones en el área que se han convertido en penales, los cuales han influido en el marcador al grado de tener al equipo rojiblanco en los últimos sitios de la clasificación.

Después de recibir cuatro penales de manera consecutiva en los partidos disputados en el Torneo Apertura 2025, Chivas está a solo dos penales de igualar la marca de mayor cantidad en contra en un solo torneo en los últimos cinco años.

El torneo en el que más penales en contra ha recibido Chivas fue el Apertura 2023, cuando concedió un total de seis. Por ello, en la gestión de Gabriel Milito, Guadalajara está a solo dos penales de igualar la mayor marca de faltas desde los once pasos en los últimos diez torneos.

Otro de los torneos en los que Chivas concedió más penales en contra fue el Apertura 2021, donde sumó un total de cinco faltas en el área que se convirtieron en penal. De igual manera, con las infracciones acumuladas en el Apertura 2025, el Rebaño ya igualó los números del Clausura 2023.

Torneo Apertura 2025 – 4 penales en contra

Torneo Clausura 2024 – 2 Penal en contra

Torneo Apertura 2024 – 3 penales en contra

Torneo Clausura 2023 – 4 Penales en contra

Torneo Apertura 2023 – 6 penales en contra

Torneo Clausura 2022 – 3 penales en contra

Torneo Apertura 2022 – 2 penales en contra

Torneo Clausura 2021 – 0 penales en contra

Torneo Apertura 2021 – 5 penales en contra

Torneo Clausura 2020 – 2 penales en contra

SV