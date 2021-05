Chivas: Víctor Manuel Vucetich, contento tras empate ante Tigres

El empate del Guadalajara 0-0 ante Tigres en la última jornada del Clausura 2021 dejó contento al técnico rojiblanco Víctor Manuel Vucetich, ya que se logró el pase a la reclasificación y su equipo mostró poder ofensivo en el primer tiempo, algo que lo hace soñar con que vienen cosas importante a favor.

"Lo estábamos buscando, se logró este objetivo que se estableció y ahora a seguir batallando para seguir más adelante”

“Partido disputado con alternativa de ambos conjuntos, pero las intervenciones de Nahuel fueron oportunas, lo cual evitó que nos levantáramos el triunfo en el primer tiempo. En el segundo tiempo se cerró el partido, el calor, las variantes que se intentaron y me deja contento porque lo estábamos buscando, se logró este objetivo que se estableció y ahora a seguir batallando para seguir más adelante”.

El que no haya logrado Chivas el cuarto triunfo de manera consecutiva no dejó frustrado a “Vuce”, ya que ha visto que están en plan ascendente futbolísticamente y llegan en buen momento.

“Sin duda el compromiso con Chivas es siempre aspirar a lo máximo, no tuvimos una buena parte en el primer lapso del torneo pero cerramos bien. Nos deja tranquilos, contentos pero los objetivos firmes de lo que podemos hacer. El equipo se manifestó de manera importante ante un equipo como Tigres y nos deja con la ilusión y aspiración para conseguir algo mejor”.

El pastor reconoció al arquero rival Nahuel Guzmán, porque él fue el culpable de que Chivas no ganara: tapó todo lo que le llegó, sobre todo en el primer tiempo.

“Sin duda, Chivas es un muy buen equipo, perdimos cuatro partidos en el campeonato, hemos tenido buenas participaciones, pudimos haber metido dos o tres goles en el primer tiempo ante Tigres, pero estamos conscientes que el equipo está creciendo”.

Respecto a su continuidad en el Guadalajara, el estratega precisó que no depende de lo que logre en la Liguilla, sino de otros aspectos importantes.

“Para mí no es una situación de resultados, es un trabajo que se puede llevar coordinadamente, perfeccionando con objetivos claros, que a lo mejor se va dando con el tiempo. No es una situación de tener continuidad con resultados, pero no es momento de lograr algo, aunque tengo comunicación extraordinaria con Peláez ni Amaury para esto”.

JM