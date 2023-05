Chivas: Una ilusión que mueve a toda una comunidad

El Club Deportivo Guadalajara es el más popular no sólo de la ciudad sino del país, y sus seguidores forman una comunidad única y particular, especialmente entre los que viven en la capital de Jalisco.

Chivas en su ciudad es prácticamente una religión, una manera de vivir, valores y tradiciones que se heredan de generación en generación, desde aquellos que sobreviven acompañados de la gloriosa memoria del Campeonísimo, los que crecieron viendo distintos ídolos a través de las décadas, coleccionando campeonatos a lo largo de una historia de éxitos, para los que esta noche puede ser mágica, pues la decimotercera estrella está al alcance de una victoria.

Es más que un estilo de vida

Diego Martín ha heredado la pasión por el Club Deportivo Guadalajara. ESPECIAL

El amor por los colores, por la playera, por el escudo no tienen discusión. Chivas es un estilo de vida, una pasión y un orgullo y para Diego Martín Pimienta, aficionado de cepa del Guadalajara; irle al equipo más popular del país no se compara con nada.

Rojiblanco desde la cuna, por lo menos de tres generaciones, y lo que falta. Asistente asiduo al extinto Club Guadalajara en la calle Colomos.

“Chivas, ¿qué significa Chivas para mí? Es todo un estilo de vida digamos, yo llevo los colores en la sangre, desde mis abuelos, mi papá, mis hermanos, todos mis primos. Somos una familia muy, muy Chiva, nos identificamos con los colores. Llegué a jugar con Chivas, mi papá desde chico estaba en el club Guadalajara... nos llevaban desde chicos ahí a veces a la alberca”, mencionó Diego.

Aunque nadie lo crea, recuerda fervientemente los festejos del título de 1987 cuando derrotaron a Cruz Azul, además hace memoria de cuando su abuelo les negaba su “domingo” si es que su Rebaño Sagrado perdía.

“Me acuerdo del festejo del ‘87, aunque no me creas que estábamos bien chiquitos, tanto así que mi abuelo no nos daba domingos si las Chivas perdían. Dependíamos del resultado de las Chivas para saber si nos daba domingo o no”.

Finalmente, Diego Israel pronosticó que Chivas ganará 2-1 a los Tigres este domingo en la final, y pretende acudir a la Minerva a festejar.

“Mi pronóstico, yo creo que se va a repetir un 2-1. Y cómo festejaría, pues como cada vez quedan campeones: vamos a La Minerva, gritándole a todo el mundo en su cara, a los atlistas que tanto nos quisieron humillar... y pues esperemos que consigamos el título".

Pasión sin límites

Alberto no sólo tiene una envidiable colección de uniformes y objetos rojiblancos, sino que acompañó al equipo al Mundial de Clubes en Dubái. EL INFORMADOR/A. Camacho

Alberto es un aficionado que cuenta con una gran colección rojiblanca de aproximadamente 120 jerseys, demostrando que Chivas es el equipo de sus amores, y asegurando que donde jueguen él estará alentándolos, así como fue el caso del Mundial de Clubes de 2019, cuando fue a Qatar a ver al Guadalajara.

“Aunque los resultados no se dieron en Dubái, es algo que volvería a hacer sin duda alguna. La experiencia que te da poder ver a tu equipo jugando en otro país es impagable. Ya he dormido fuera del estadio o de plaza Patria por un solo jersey, es obvio que iría a cualquier lugar que jugaran”.

Lo que más disfruta de acudir al estadio es poder gritar los goles y conocer nuevos chivahermanos, por lo que ver a su equipo campeón una vez más hace que mantenga la ilusión firmemente de poder festejar un logro más del club que ama desde que era un niño.

“Si Dios quiere, mañana llego desde temprano a comer ahí en el estacionamiento del estadio, entro a la casa del Rebaño y luego nos vamos a festejar a la Minerva”.

Con la fe por delante

La familia García Hernández pide a Dios la victoria tapatía. EL INFORMADOR/A. Camacho

La familia García Hernández, fiel a sus convicciones, acudió ayer por la tarde a la basílica de Zapopan para pedir por un nuevo campeonato de Chivas, manteniendo la fe de que La Generala cumple todo tipo de milagros sin hacer ningún tipo de distinción.

“Hoy venimos porque creemos que mañana (hoy) Chivas será el nuevo campeón, pero no tiene de nada malo reforzar pidiéndole a nuestra Señora y también a Dios para que se concrete la obra”, dijo la señora Dolores.

Si bien, no podrán acudir al estadio Akron para presenciar el partido, aseguran que no se lo perderán por televisión, y aunque la edad les limite un poco, eso no será impedimento para ir a la Minerva en caso de que el Rebaño consigue la decimotercera estrella.

“No se pudieron conseguir los boletos, pero no importa, desde nuestra casa estaremos apoyándolos y estamos seguros que, con fe, el título se quedará en Guadalajara”, finalizó el señor García.

Un amor para toda la vida

Ramón García, aficionado del Guadalajara desde el Campeonísimo. EL INFORMADOR/A. Camacho

Para muchos, Chivas es más que un equipo de futbol, representa un amor el cual se puede compartir con tus seres más queridos y una pasión inigualable que se va transmitiendo en generación tras generación.

Y el señor Ramón García describe este cariño por el club que le ha dado tantas alegrías desde aquel primer campeonato de Chivas con el que dio comienzo la era del Campeonísimo en 1957, teniendo él apenas 12 años.

“Ser de Chivas es algo inexplicable y haber podido convivir con jugadores del campeonísimo hace aún más especial el amor que le tengo al equipo. Jugué en las canchas del barrio de Mezquitán con el “Tigre” Sepúlveda y ahora puedo decir que me siento honrado de compartir mi pasión con mis hijas y mi nieta.

“Los he visto 12 veces campeones y mañana espero completar la 13 con un marcador a favor de Chivas de 3-1, no hay nada que me haga más feliz que ver al Rebaño”.

EL INFORMADOR/D. Ávalos

EL INFORMADOR/P. Gallardo

Los acompañan para que duerman bien

Siempre juntos. Chivas está listo para disputar la final hoy ante Tigres en el estadio AKRON; sin embargo, su afición decidió mostrarle su apoyo mucho antes. Cerca de 200 aficionados se dieron cita en el hotel de concentración del Rebaño, para con banderas, playeras y cánticos dar ánimo a los jugadores y cuerpo técnico que esta noche buscan levantar la copa número 13 en la historia de la institución tapatía, que se ha unido como nunca con su público, una comunidad rojiblanca que está ilusionada y confiada en que su equipo podrá derrotar a las figuras del club regiomontano.