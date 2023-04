Más de dos años han pasado desde la dura lesión que vivió Raúl Jiménez en un partido contra el Arsenal que puso en peligro su vida y lo alejó durante algunas semanas de los terrenos de juego.

Esa lesión marcó un antes y un después en la carrera del canterano americanista, pues no ha podido recuperar el nivel que lo llevó a ser considerado ídolo por los aficionados del Wolverhampton.

El bajón de nivel ha cobrado factura y es que su director técnico, Julen Lopetegui, lo ha ido relegando e incluso lo dejó fuera de la convocatoria por dos partidos seguidos y su salida en el próximo mercado de verano está tomando mayor fuerza.

Se ha especulado sobre un posible regreso a la Liga MX pero no con América, y aunque parezca imposible, sería con el odiado rival, las Chivas del Guadalajara; aunque por el momento todo son puras especulaciones.

¿Contra quién competiría Raúl?

Ante la falta de un centro delantero en el conjunto del rebaño y el gran nivel mostrado por Henry Martin, la llegada de “El Lobo de Tepeji” no parece ser tan descabellada.

En la actual campaña, Jiménez ha jugado un total de 1068 minutos, divididos entre Premier League, FA Cup y EFL Cup, en esta última ha anotado sus únicos tres goles y aportó una asistencia en liga.

Sus números nos ayudan a compararlo con tres jugadores fundamentales en el equipo del profe Pauno, quienes serían su competencia directa en caso de llegar a vestir la casaca rojiblanca:



Alexis Vega hasta el momento ha disputado 440 minutos, tiene dos goles y dos asistencias; nueve partidos estuvo fuera por lesión. Ronaldo Cisneros ha jugado 798 minutos, tiene un gol y una asistencia. Y por último, Daniel Ríos tiene 519 minutos un gol y una asistencia. Por lo que sin duda Jiménez podría competirle de tú a tú a cualquiera de los delanteros del Redil.

¿Cómo reaccionaron los aficionados de Chivas?

Los aficionado rojiblancos no se hicieron esperar para dejar sus comentarios hacia los rumores, estas fueron algunas de sus reacciones.

“¿Raúl para que o que? Hay unos medios diciendo que Chivas debe de hacer el esfuerzo para fichar a Raúl Jiménez y yo me pregunto… ¿como para que? Si para no meter goles, ni en liga, ni selección, ya teníamos a Zaldívar. No necesitamos a los desperdicios del Wolverhampton…”

“@Chivas yo puedo aportar lo mismo que Raúl Jiménez. ¿Dónde mando mi CV?”

“No, en primera y la más importante, Raúl era un excelente jugador antes del accidente, desafortunadamente después ya no quedó en condiciones para ser titular, fue al mundial por mandato. Y en segunda es americanista de hueso, no debe ser siquiera candidato a vestir la de @Chivas”.

