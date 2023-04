Luego de que Roberto “Piojo” Alvarado causara baja de la selección por tema de molestia muscular, esta tarde se tomó el tiempo de emprender en un nuevo negocio al promocionar en sus redes sociales la venta de un par de automóviles que, a decir verdad, se daban a un muy buen precio.

Durante el día de hoy, a los fanáticos de Chivas les sorprendió que varios jugadores se dieran a la tarea de anunciar la subasta de automóviles lujosos, sorprendiendo con la cantidad de dinero que pedían a cambio. Además, de que se presume que dichos carros son propiedad de sus compañeros que se encuentran concentrados con la Selección Nacional.

Sin embargo, todo esto fue producto de una broma que orquestaron futbolistas como el “Piojo”, Víctor “Pocho” Guzmán, Eduardo Torres, entre otros hacia a Fernando Beltrán y Gilberto Sepúlveda quienes en estos momentos se encuentran en Arizona con el conjunto Tricolor. Puesto a que, quienes presuntamente fueron acreedores del carro y la camioneta que se publicaron, son parte del staff del equipo rojiblanco.

Con esto, se puede ver un vestidor unido, pues hace mucho tiempo no se veía este tipo de convivencia dentro del equipo rojiblanco. Si mal no se recuerda, desde la dirección técnica de Matías Almeyda, el ambiente no se percibía de esta forma en Verde Valle.

Recordar que Chivas se enfrentará este sábado contra Cruz Azul en un duelo que es de suma importancia para aumentar las esperanzas de poder clasificarse dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla general y, de esta forma, evitar el repechaje.

IO