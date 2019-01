Chivas Tiene una prueba difícil con Cruz azul

Chivas, uno de los mejores equipos como visitante el torneo anterior, tiene una presentación estelar fuera de casa en el Clausura 2019.

Y es que los rojiblancos pisan esta tarde el césped del estadio Azteca para enfrentar al subcampeón Cruz Azul, en cotejo de la Jornada 2 del certamen, en un duelo que promete emociones.

El Guadalajara no visitó a La Máquina en el año anterior, pues tanto en el Clausura como en el Apertura 2018 el Cruz Azul vino al estadio de las Chivas, donde por cierto se llevó la victoria en las dos ocasiones.

A cambio, en 2017 se dio una situación similar pero a la inversa, donde el Rebaño ganó en abril y empató en julio, para irse sin derrota del Estadio Azul. De hecho, los capitalinos no le ganan al Guadalajara en su cancha desde el 10 de agosto de 2013, cuando con un doblete de Felipe Mora y un gol de Rafael Baca, vencieron 3-1 a los tapatíos.

Para el duelo de hoy, ambas escuadras prácticamente se presentan con lo mejor que tiene. Del lado rojiblanco, habida cuenta de que no jugará Dieter Villalpando por problemas musculares, la opción se abre para cuatro elementos.

De entrada, Fernando Beltrán parece llevar la ventaja, pues además de ser el elemento que entró por Dieter durante el juego ante Tijuana, es quien conoce mejor la zona y parece el jugador ideal para darle equilibrio al Rebaño en media cancha.

Otros que tienen posibilidades son Gael Sandoval y Alan Cervantes, toda vez que Eduardo López quedó descartado ante Cruz Azul, debido a que será operado de un quiste en su rodilla izquierda.

Después de realizarle estudios se confirmó el diagnóstico, y aunque en un principio se esperaba que pudiera mejorar con tratamiento, al final no libró el quirófano.

Se estima que el tiempo de recuperación sea de alrededor de cuatro semanas, más lo que le tome volver a entrar en ritmo y ponerse a tono físicamente.

Los de enfrente

Cruz Azul, por su parte, no tiene mayores dificultades con su plantel. Salvo Iván Marcone, quien en la semana sonó para jugar en Argentina para Boca Júniors en un fichaje que no se ha concretado, el resto de la plantilla está a disposición de Pedro Caixinha, quien por cierto estuvo el sábado en Guadalajara para tomar apuntes en el Estadio Akron del Chivas vs. Tijuana.

La baja de Marcone no es un tema menor, pues el sudamericano fue el mejor contención del torneo anterior. Su lugar lo tomaría Rafael Baca.

Posibles Alineaciones Cruz Azul 1. Jesús Corona

27. José Madueña

4. Julio Domínguez

2. Pablo Aguilar

16. Adrián Aldrete

11. Elías Hernández

7. Orbelín Pineda

22. Rafael Baca

25. Roberto Alvarado

17. Édgar Méndez

7. Martín Cauteruccio Suplentes:

21. Peláez

5. LIchnovsky

6. Yotún

8. Salas

13. Rodríguez

9. Caraglio

18. Rentería DT: Pedro Caixinha Chivas 1. Raúl Gudiño

2. Josecarlos

Van Rankin

4. Jair Pereira

21. Hiram Mier

16. Miguel Ponce

24. Carlos Cisneros

288. Fernando Beltrán

20. Jesús Molina

11. Isaac Brizuela

9. Alan Pulido

7. Alexis Vega Suplentes: 34. M. Jiménez

3. A. Mayorga

5. H. Marín

13. G. Sandoval

31. A. Cervantes

25. M. Pérez

19. L. Madrigal DT: José Cardozo.

Árbitro: Jorge Isaac Rojas

HOY EN TV

Cruz Azul vs. Chivas

19:00 horas/ Televisa 2 y TDN