Chivas: Talavera explica por qué no fichó con el Rebaño

Aunque tuvo contacto con el club, Alfredo Talavera no fichó con las Chivas debido a que la directiva del Rebaño dejó de comunicarse con él para seguir con las negociaciones.

Así lo reveló el cancerbero de los Bravos de Juárez, quien este viernes arribó a Guadalajara para jugar contra el Rebaño como parte de la Jornada Uno del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

“Hubo una descoordinación en los tiempos porque ellos todavía jugaban su Liguilla, no podíamos estar platicando de eso. Las oportunidades se dan, y si no se pudo concretar porque no hubo más plática de ellos para con nosotros, porque fue una realidad, pues así son las cosas”, explicó el guardameta.

Aunque la portería ha sido un dolor de cabeza para Chivas durante los últimos años, la directiva rojiblanca optó por no fichar a Talavera y mantener a Miguel Jiménez como su portero titular.

Será este sábado a las 17:00 horas cuando Chivas se mida contra Bravos en la cancha del Estadio Akron.

MF