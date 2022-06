Además de que perdieron a José Juan Macías para todo el Apertura 2022 debido a una ruptura de ligamentos, este día las Chivas también desecharon cualquier posibilidad de fichar a Orbelín Pineda.

Fue Ricardo Peláez, director deportivo del equipo, quien reveló que después de una plática con el Celta de Vigo llegaron a la determinación de no insistir más por el regreso del futbolista mexicano.

“Hoy mismo, hace algunas horas, quedó cortado el tema de Orbelín, no se habla más del tema. Platicamos con la gente del Celta, ellos nos buscaron a nosotros y después de tener una plática de 20 minutos se cortó, se acabó, no habrá Orbelín en Chivas”, comentó Peláez en entrevista para TUDN.

De esta manera el Guadalajara se alista para iniciar el Apertura 2022 sin su delantero estrella y sólo con dos refuerzos: el lateral derecho Alan Mozo y el mediocampista Rubén González.

Sabedor de esto, el dirigente del Rebaño no descartó la posibilidad de que busquen algún otro refuerzo para apuntalar al equipo.

“Tenemos espacio y tiempo todavía, el reglamento lo permite y no nos vamos a cerrar la puerta solos, no te voy a decir ahorita que no. Si hay posibilidades, si se presentan las condiciones por supuesto que siempre estará abierta la posibilidad de traer a alguien más”, finalizó Peláez.

Será este sábado a las 17:00 horas cuando Chivas arranque el torneo Apertura 2022, esto cuando reciban a los Bravos de Juárez en la cancha del Estadio Akron.