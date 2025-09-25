¿Qué simboliza Zayu, mascota de México para el Mundial 2026?

La FIFA presentó oficialmente a las mascotas del Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. Cada país anfitrión contará con un personaje representativo: Maple, un alce canadiense; Clutch, un águila estadounidense; y Zayu, un jaguar mexicano. Estas figuras buscan reflejar la identidad cultural de cada nación, así como promover valores como la unidad, la diversidad y la pasión por el futbol.Zayu, la mascota mexicana, es un jaguar inspirado en las selvas del sur del país. Según la FIFA, su nombre representa "unidad, fortaleza y alegría", y su diseño busca capturar el espíritu vibrante y la riqueza cultural de México. Dentro del campo, Zayu se desempeña como delantero, destacando por su velocidad y agilidad, características que lo hacen un símbolo de dinamismo y energía.Más allá del terreno de juego, Zayu encarna elementos clave de la identidad nacional, como la música, la gastronomía y las tradiciones mexicanas. Su misión va más allá del entretenimiento: busca conectar a millones de aficionados alrededor del mundo con la esencia del país y su papel como uno de los tres anfitriones del torneo.La introducción de estas mascotas también marca el inicio de una estrategia digital enfocada en las nuevas generaciones. Zayu, junto con Maple y Clutch, estará presente en estadios, productos oficiales y plataformas digitales como videojuegos y redes sociales.Con su carisma y estilo distintivo, Zayu apunta a convertirse en una de las mascotas más memorables de la historia de los mundiales. Su presencia reforzará el protagonismo de México en este evento global, y su legado será el de unir culturas a través del futbol, dejando una huella en la afición que trascienda el torneo.SV