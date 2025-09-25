¿Qué simboliza Zayu, mascota de México para el Mundial 2026?

La FIFA presentó oficialmente a las mascotas del Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. Cada país anfitrión contará con un personaje representativo: Maple, un alce canadiense; Clutch, un águila estadounidense; y Zayu, un jaguar mexicano. Estas figuras buscan reflejar la identidad cultural de cada nación, así como promover valores como la unidad, la diversidad y la pasión por el futbol.

Zayu, la mascota mexicana, es un jaguar inspirado en las selvas del sur del país. Según la FIFA, su nombre representa "unidad, fortaleza y alegría", y su diseño busca capturar el espíritu vibrante y la riqueza cultural de México. Dentro del campo, Zayu se desempeña como delantero, destacando por su velocidad y agilidad, características que lo hacen un símbolo de dinamismo y energía.

Más allá del terreno de juego, Zayu encarna elementos clave de la identidad nacional, como la música, la gastronomía y las tradiciones mexicanas. Su misión va más allá del entretenimiento: busca conectar a millones de aficionados alrededor del mundo con la esencia del país y su papel como uno de los tres anfitriones del torneo.

La introducción de estas mascotas también marca el inicio de una estrategia digital enfocada en las nuevas generaciones. Zayu, junto con Maple y Clutch, estará presente en estadios, productos oficiales y plataformas digitales como videojuegos y redes sociales.

Con su carisma y estilo distintivo, Zayu apunta a convertirse en una de las mascotas más memorables de la historia de los mundiales. Su presencia reforzará el protagonismo de México en este evento global, y su legado será el de unir culturas a través del futbol, dejando una huella en la afición que trascienda el torneo.

SV