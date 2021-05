Después de que fueran eliminados por Pachuca en el Repechaje del Guard1anes 2021, Antonio Briseño, defensa de Chivas, aprovechará sus vacaciones para operarse la nariz, así lo anunció este martes a través de su cuenta oficial de Instagram.

“En estos días libres me voy a operar la nariz, tengo el tabique desviado y los cornetes un poco o un mucho grandes y no me dejan respirar bien. Lo hago para tener un mejor rendimiento, para respirar mejor. Hoy me hice los exámenes y mañana me operan la nariz. Será sólo funcional”, comentó el “Pollo”.

Luego de que fueran goleados por Pachuca en la Reclasificación, Chivas estará de vacaciones durante tres semanas y media, esto antes de regresar para presentar los exámenes físicos y médicos de rutina con miras a la pretemporada.

Este torneo Antonio Briseño vio actividad en un total de 13 partidos y acumuló 917 minutos de juego.

