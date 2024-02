Chivas: Pocho Guzmán revela la verdad sobre supuesta pelea con Paunovic

Aunque ya no es su entrenador, Víctor Guzmán aún conserva el respeto por el profe Pauno, y es por eso que salió a esclarecer si hubo o no algún conflicto entre ellos durante el torneo pasado.

El mediocampista de Chivas aseguró que él jamás tuvo una discusión con el ex estratega del Guadalajara, y lamenta que hayan surgido versiones acerca de que incluso habían llegado a los golpes.

“Nunca pasó nada, absolutamente nada, yo nunca le pegué. Es algo que a nadie, aunque yo fuera el capitán en ese momento, a nadie le perdonarían que un jugador golpee ya sea a un entrenador, a un auxiliar, a un directivo, eso no se perdona. Eso se dijo porque Pauno me sienta en un partido contra América o contra Toluca, no recuerdo, pero me sienta por razones de él y no lo cuestiono”.

“Ellos siempre que terminaban un entrenamiento nosotros nos bañábamos y nos íbamos a nuestras casa. Ellos se quedaban jugando futbol-tenis, y en ese momento un auxiliar y Pauno disputan una pelota en la pura red, y Pauno le pega con la cara en la nuca, por eso se le abre la ceja, y como al siguiente partido no me metió todos dijeron que yo lo había golpeado, pero no, yo mis respetos para el señor, nunca tuvimos el más mínimo percance, ni siquiera una discusión”, reveló.

Fue durante una entrevista para un podcast que Guzmán reveló cómo fue su relación con el ex estratega del Rebaño, mismo con el que lograron llegar a una Final durante el primer torneo de “Pocho” en Verde Valle (Clausura 2023).

Ahora bajo las órdenes de Fernando Gago, Víctor Guzmán ha recuperado la titularidad y se ha posicionado nuevamente como el cobrador oficial de penales.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp

SV