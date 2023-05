En plena semana de Clásico Tapatío en Liguilla, Víctor el “Pocho” Guzmán se sinceró sobre un tema polémico.

El capitán de Chivas reconoció que en lo particular, no le gusta convivir con sus rivales previo a partidos de alta tensión como el Clásico Nacional contra América o el Clásico Tapatío contra Atlas.

Lo anterior viene a colación después de que América y Chivas vivieran una semana de convivencia previo al duelo que sostuvieron en Temporada Regular, algo que dejó inconforme a la afición y a jugadores como Guzmán.

“No me gustan a mí ese tipo de cosas, porque al final de cuentas estás en entrevistas dos días antes con ellos o un día antes. Se saluda y todo, pero al final de cuentas termina con estos festejos (como el de Henry Martín), que es válido, cada quien decide cómo festejar, pero no se me hace congruente lo que quiere hacer la Liga cuando a final de cuentas vives otra cosa”.

“Ellos lo hacen porque nunca jugaron futbol, no saben lo que es la rivalidad, no saben lo que es el Clásico. Sí, queremos dar un mensaje a la afición, que no exista la violencia y sea todo más familiar. Con eso estoy de acuerdo, pero ellos no jugaron futbol, no saben lo que es estar dentro del campo ni jugar con la cabeza fría y los pies calientes”, comentó en entrevista para Fox Sports.

Durante esa semana del Clásico Nacional, Chivas y América convivieron con diversas dinámicas dentro del Estadio Akron, pero al final el resultado fue una goleada en contra del Rebaño que fue aderezada con burlas por parte de Henry Martín, quien realizó un festejo polémico al estilo de Cuauhtémoc Blanco.

Ahora, de cara a que se midan al Atlas este jueves en los Cuartos de Final de la Liguilla, el “Pocho” no quiere cordialidades.

