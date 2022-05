Con el ánimo a tope por el buen cierre del equipo en el Clausura 2022, Roberto Alvarado no tuvo problema para poner a la Chivas como uno de los candidatos al título en este torneo de la Liga MX.

Para el "Piojo", las Chivas tienen todo para poder trascender en la lucha por el campeonato, pero el delantero advirtió que por ahora solo deben tener la mira puesta en el Repechaje del próximo domingo ante Pumas.

"Desde un principio vi a Chivas como un fuerte candidato al título. Al principio no nos salían las cosas, pero ahora que estamos cerrando de la mejor manera para mí Chivas es un equipo de gran calidad. Hemos venido de menos a más y ahora creo que lo más importante es este partido que viene de Repechaje. No podemos pensar en los cuatro partidos que ya hicimos, ni estar pensando tampoco en Liguilla. Este partido del domingo es lo más importante y tenemos que pensar en eso porque si no ganamos se acaba el torneo", comentó.

Será el próximo domingo a las 19:15 horas cuando las Chivas reciba a Pumas en la cancha del Estadio Akron, esto para disputar el pase a los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2022.

En ese partido, el Rebaño tratará de volver a meterse a la Liguilla del futbol mexicano, pues durante los últimos dos torneos el cuadro rojiblanco ha sido eliminado en el duelo por la Reclasificación.

