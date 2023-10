Goles son amores, o en este caso goles son perdones, pues justo cuando Chivas quería reconciliarse con su afición, le metió cuatro goles al Atlas para llevarse el Clásico Tapatío.

En este sentido, el profe Pauno se dijo sabedor de que se han reconciliado con los aficionados del Guadalajara, pues una vez que terminó el partido contra el Atlas, el timonel agradeció a la gente por el apoyo brindado contra el rival deportivo de la ciudad.

“Fue una semana llena de eventos y el equipo se sobrepuso, y lo mejor fue la respuesta de la afición, por ellos sellamos esta que es la mejor actuación del torneo, y yo me sentí muy perdonado desde el primer segundo, los jugadores también, y se los agradezco porque habría sido muy distinto si nos hubiéramos encontrado con un ambiente diferente”.

“Ahora tenemos 18 puntos, estamos ahí y puede ser el momento de resurgimiento, es un nuevo campeonato, hoy me demostraron la capacidad de levantarse y eso para mí es muy importante, esto nos puede llevar a otra dimensión en la temporada, pero vamos con humildad”, comentó el estratega serbio.

En cuanto al tema de su permanencia en Chivas, el estratega aseguró que él nunca tuvo la intención de irse del conjunto rojiblanco, pues desea mantenerse en el equipo y ser campeón con el club rojiblanco.

“Demuestro en todo lo que hago que yo quiero estar aquí, quiero estar aquí mucho tiempo, quiero ganar aquí, no he hecho nada mal, yo estoy a muerte con ustedes y voy a darlo todo hasta que me quieran aquí”, aseguró el estratega.

Fue hace un par de días cuando surgieron reportes desde Europa en donde se aseguraba que el Almería de España ya había tenido contacto con Pauno para llevarlo de vuelta al futbol del viejo continente, sin embargo, el estratega rojiblanco asegura estar firme en el Rebaño.

YC