A sus 37 años de edad, el retiro no es la primera opción que Oribe Peralta tiene en la cabeza, pues a pesar de la poca actividad que tiene en Chivas, el experimentado delantero espera que se le dé la oportunidad para continuar con su ya larga carrera como futbolista.

Su primera opción es mantenerse en Chivas a pesar de que su contrato termine este 2021, pero de no ser así Oribe no descarta la posibilidad de buscar otros destinos.

"Hasta ahora no hemos tenido oportunidad de platicar (con la directiva), hay cosas más importantes como lo es el funcionamiento del equipo para tener los resultados deseados y el primer objetivo que tenemos, que es clasificar. Después creo que habrá tiempo para platicar, para hablar sobre lo que se viene".

"Me siento muy bien físicamente, estoy bien y espero que haya oportunidad de seguir, y si no es aquí habrá otra oportunidad. Si no, estoy listo para afrontar lo que se venga. A lo largo de mi carrera he sido bendecido, y no me podría quejar por nada. Estoy bien con cualquier situación que ocurra", finalizó Peralta.

Hace algunos meses, en abril de este año, Oribe reveló que en Chivas le ofrecieron la posibilidad de continuar en el club cuando decida terminar su etapa como futbolista, sin embargo el "Cepillo" ha repetido en diversas ocasiones que aún se siente en buen estado físico para aportar dentro de la cancha.

