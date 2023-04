Luego de su llegada a Chivas, Jesús "Canelo" Ángulo no tuvo problema para declararse como aficionado rojiblanco, algo que junto a sus buenas actuaciones le valió para ganarse el cariño de la afición tapatía.

Ahora, a meses de distancia desde el momento en que se fue del Rebaño para jugar con León, el “Canelo” no se olvida de su ex equipo, y es por eso que confesó la importancia que tendrá este duelo entre esmeraldas y rojiblancos en la casa de “La Fiera”.

“Enfrentarme a mi ex equipo, a mis ex compañeros es un partido muy lindo, ojalá me toque ver minutos, me toque jugar y hacerlo de la mejor manera. Para mí será muy importante jugar este partido y poner mi granito de arena para seguir avanzando en la Liga y sentirme mejor también en lo personal”, comentó.

Angulo llegó a Chivas de cara al Clausura 2020, y su salida a finales de 2022 se debió a que el Rebaño lo mandó a León para poder concretar un intercambio por Víctor Guzmán con Grupo Pachuca.

Previamente el futbolista originario de Sinaloa ya había jugado contra el Guadalajara cuando vestía la camiseta de Xolos y la de Necaxa, pero esta será la primera vez en que “Canelo” se vea las caras con el Rebaño después de su estadía en el club.

MF