Chivas: Marco Fabián tunde a jugadores tras escándalo

Tras el escándalo que se vive en Chivas, en donde la directiva cortó a Dieter Villlalpando tras ser acusado de presunto delito sexual, y puso transferibles a José Juan "Gallito" Vázquez, Alexis Peña y Javier Eduardo "Chofis" López, el ex futbolista del Rebaño, Marco Fabián le pidió a los jugadores darse cuenta de la importancia que representa jugar en el Guadalajara.

"Más que consejo, es decirles a los jugadores que valoren, que se den cuenta del privilegio que tienen, de la oportunidad de vestir una playera tan importante como Chivas, cada paso que dan deben hacerlo de forma positiva, a todos nos pasó, hay muchas tentaciones en la ciudad (Guadalajara), pero mientras tengas claras las cosas que quieres puedes generar cosas buenas para la institución, y que den todo por el equipo, no sólo es en la cancha, mostrar respeto y disciplina", mencionó Marco Fabián para el programa de radio Los Campamentos.

Por otro lado, el dos veces mundialista confesó que pasó días complicados tras ser diagnosticado positivo a COVID-199; sin embargo, ya se encuentra al cien por ciento y espera regresar pronto a las canchas.

"Gracias a Dios ahora estoy muy bien, tuve días complicados, no fui completamente asintomático, los primeros cuatro días la pase mal, con cuerpo cortado, dolor de cabeza, fiebre, pase malas noches, se me fue el olfato y gusto, gracias a Dios no duró mucho y a partir del cuarto día comenzó la mejoría", mencionó el atacante del Juárez FC.

Juárez enfrentará al América en la Jornada 17 del Guard1anes 2020, con una posibilidad de clasificar al repechaje.

OF