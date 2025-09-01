La Selección Mexicana de futbol tendrá que encarar los compromisos de la Fecha FIFA de septiembre sin César "Chino" Huerta. La Federación Mexicana de Futbol (FMF), a través de la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales, informó este lunes que el atacante no podrá mantenerse en la concentración debido a una lesión que sufrió con su club.

De acuerdo con el comunicado oficial, Huerta presentó una sobrecarga muscular durante el duelo del Anderlecht frente al Union Saint-Gilloise, correspondiente a la liga belga, donde disputó 73 minutos antes de ser reemplazado. Tras la valoración médica posterior al encuentro, se determinó que el jugador no estaría en condiciones óptimas para encarar los partidos internacionales de México, por lo que se decidió liberar al futbolista.

La ausencia del "Chino" representa una baja sensible para Javier Aguirre, ya que el exjugador de Pumas había mostrado un crecimiento importante en su carrera, consolidándose como uno de los atacantes mexicanos más desequilibrantes en el futbol europeo. Su velocidad y capacidad de encarar rivales eran vistas como un aporte clave para el esquema ofensivo del Tricolor.

Cabe destacar que la FMF también aclaró que no se llamará a ningún otro jugador para sustituir a Huerta, por lo que el plantel tricolor disputará los encuentros con una plantilla reducida.

México enfrentará en esta Fecha FIFA a dos selecciones de talla internacional en territorio estadounidense, Japón y Corea del Sur, encuentros que forman parte del proceso de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. La baja de Huerta obliga al cuerpo técnico a replantear algunas variantes ofensivas de cara a dichos compromisos.

