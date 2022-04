A unas semanas de distancia, en redes sociales se ha difundido un video en donde Jesús Sánchez, jugador de Chivas, le llama la atención a sus compañeros después de que dejaran escapar la victoria en el Clásico Tapatío contra Atlas.

En el video se puede ver al "Chapo" al centro del vestidor, y entre otras cosas destacó el hecho de que el Rebaño dejó escapar la oportunidad de dar un golpe de autoridad ante uno de sus mayores rivales deportivos.

"Este era un partido especial para dar un golpe en la mesa, y no lo hicimos por los pequeños detalles. Tenemos que cumplir con lo que nos toca. Sin poner pretextos, sin quejarnos. Todos los días nos quejamos, todos nos quejamos y ya basta. Tenemos que trabajar todos los días para ganarnos un lugar. Falta la inercia. No hay que jugar con esta playera que representa tanto para todos y me incluyo".

"A lo mejor a mí me está faltando algo y por eso no estoy jugando, pero no se queda mal. No podemos conformarnos con venir a entrenar y ya, hay que dar más todos los días, este equipo tiene que ser ganador todos los días, y yo todos los días me levanto con la convicción de ser mejor por ustedes, pero todos tenemos que pensar igual, si no esto no va a salir de donde estamos. Tenemos que pensar y jalar al mismo lado, no meternos el pie entre nosotros", comentó.

En la última edición del Clásico Tapatío, Chivas dejó escapar el triunfo después de que Atlas les empatara en tiempo de compensación, esto con un gol de Julián Quiñones en el Estadio Jalisco.

