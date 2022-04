La euforia que ha desatado la llegada de Ricardo Cadena, en parte por la alegría que significó la destitución de Marcelo Michel Leaño más las tres victorias consecutivas, ha provocado que algunos aficionados de las Chivas vean en su actual técnico interino al hombre ideal para ocupar el banquillo para el próximo torneo.

Tras el despido de Michel Leaño, Ricardo Cadena asumió el interinato y lo hizo con el pie derecho, pues desde su llegada, las Chivas han ligado tres victorias consecutivas (ante Cruz Azul, Tijuana y Pumas). Por ello, no se han hecho esperar los buenos comentarios para el estratega y algunos medios ya le han cuestionado si le gustaría seguir al frente del Rebaño.

Al respecto, Ricardo Cadena se mostró mesurado en su respuesta, pero no ocultó que sí está en su deseo continuar al frente de los Rojiblancos por más tiempo.

LEE TAMBIÉN: Fernando Beltrán es baja de la Selección Nacional

"Voy paso a paso, yo me veo en el próximo compromiso y con el favor de Dios en la siguiente fase, después es algo que no está en mis manos, no me corresponde. Pero yo estoy feliz, claro que me gustaría porque soy de la institución, soy un tipo que vive de fútbol que está agradecido con esta institución que me vio nacer y crecer", confesó Ricardo.

Cuando el Rebaño despidió a Vucetich, dejó como interino a Marcelo Michel Leaño y pese a que los resultados nunca lo acompañaron, fue respaldado por la directiva y asumió el rol de entrenador rojiblanco. De momento, a Cadena sí lo acompañan los resultados y ha sido bien recibido por la afición. Faltará por ver cuál es el plan de los directivos del Guadalajara, pero Ricardo y su "Cadeneta" ya alzaron la mano.

JL