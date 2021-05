Desde que llegó a Chivas a los 13 años siempre soñó con ser campeón en cualquiera de las categorías. Y este día lo logró y con un aderezo especial: tener a su padre en la tribuna es algo que resumió en una sola palabra Carlos Salcido jr., quien este sábado levantó el trofeo con la categoría Sub-17.

''Mi papá siempre me da buenos consejos, siempre me apoya, siempre está ahí y me enseña muchas cosas en lo futbolístico y como persona. Lo único que siento es chingón, el estar aquí en Chivas''.

Al terminar el encuentro que ganaron al Atlas 2-1, Salcido jr. fue a encontrarse con su familia a la tribuna, con su padre para festejar juntos y el ex capitán rojiblanco, le externó a su hijo la felicidad que sentía verlo campeón.

''Me felicitó, me dijo que me lo merecía porque para eso trabajé y que sentía muy chingón ser mi papá. Me siento orgulloso, cada que entreno, que juego, trato de ser mejor que él y dejar en claro que quiero estar en Chivas, que quiero jugar en Chivas. Quiero defender este escudo que amo tanto, estoy desde los 13 años y lo amo con todo mi corazón'', señaló Salcido jr.

Ser campeón con Chivas es una sensación indescriptible, según expresó el novato elemento, quien orgulloso portaba la medalla de campeón y veía a distancia a su padre en la tribuna.

''Se siente muy chingón, porque desde el principio queríamos quedar campeones. Me siento padre, porque mi papá pudo conseguir un campeonato con Chivas y ahora yo, y que mi papá me pudiera ver, es bonito''.

