Chivas tiene listos a sus jugadores que están en calidad de negociables, siendo ellos la única manera de obtener refuerzos y para esto hay tres opciones que manejará el director deportivo Ricardo Peláez: uno, pasándolos a otro equipo con un buen préstamo que le permita hacerse de recursos; dos, en venta definitiva; la tercera, intercambiándolos por otro jugador de su interés.

Hay algunos que no la están pasando bien porque en sus anteriores equipos eran titulares, importantes en los esquemas de sus equipos y al llegar al redil, todo les cambio, por ejemplo a Alejandro Mayorga, de subcampeón, a ser relegado en la banca; o César Huerta, que de titular indiscutible pasó a ser uno más del plantel.

Ellos tienen buen cartel, hay equipos que los pretenden, pero hay otros casos que difícilmente podrán tener una oportunidad de continuar en carrera en otro club, porque ni siquiera jugaron, pero eso sí, cobran más que otros nacidos en la cantera como José Madueña, quien tiene una excelente beca y juega en inferiores.

Una de las promesas más grandes que tiene Chivas es Fernando Beltrán, pero por una u otra razón no entró en el gusto del técnico, era la cuarta opción en la media cancha y actuó en 15 partidos, de los cuales solamente en cuatro fue titular.

Mayorga regresó de Pumas con la promesa de ser un elemento que de manera constante estaría peleando la titularidad, él no quería regresar y al final lo convencieron, pero no le ha ido como esperaba al haber actuado en 10 partidos en el torneo, de los cuales ocho fueron como titular y anotó dos goles.

A Huerta le sucedió lo mismo que a Mayorga, dejó al Mazatlán donde era titular indiscutible, para buscar el sueño de consolidarse con el equipo que lo vio nacer, pero las oportunidades que tuvo fueron muy pocas, que al paso del tiempo y con números registrados, fue un error regresar a Chivas porque no entró en el gusto del técnico.

Antonio Briseño participó en 13 partidos del campeonato, siendo titular en nueve y se mandó un autogol. No ha sido el jugador que se pretendía, lo cual quedó comprobado al tener actividad Luis Olivas, canterano que es del gusto del técnico Víctor Manuel Vucetich, además que su perfil es zurdo.

Otra de las decepciones en el Guard1anes 2021 fue Cristian Calderón, quien poca actividad tuvo y sumó solamente 319 minutos en ocho partidos, de los cuales en dos solamente salió como titular. Sufrió también una lesión que lo dejó en desventaja para competir.

Ángel Zaldívar marcó un gol en los 12 partidos que jugó, pero cabe recalcar que solamente en uno fue titular. Al “Chelo” si un equipo lo solicita a préstamo, la dirigencia sin problema accede, sin importar el club que lo quiera.

Carlos Cisneros regresó del Toluca donde no le fue nada bien, como tenía contrato con Chivas y no hubo ningún club interesado en sus servicios, entonces la dirigencia determinó registrarlo con el primer equipo, pero no pasó nada con él.

Michael Pérez es otro de los jugadores que la dirigencia está buscando acomodar en el próximo mercado, porque es de los que tiene buen sueldo con contrato vigente y su productividad está lejos de ser lo esperado. Participó solamente en cuatro partidos con el Tapatío, siendo titular únicamente en dos. Números muy pobres.

Jugadores en calidad de negociables en Chivas

Nombre Minutos jugados Porcentaje de actividad José Madueña* Sin participación 0 Alejandro Mayorga 666 43.53 Antonio Briseño 917 59.93 Cristian Calderón 319 20.85 Carlos Cisneros 24 1.57 Michael Pérez 156 11.56 César Huerta 173 11.31 Fernando Beltrán 383 25.03 Ronaldo Cisneros** Sin participación 0 Ángel Zaldívar 285 18.63

*Jugó con la Sub-20 ocho encuentros, sumando 584 minutos

**Con Tapatío marcó 5 goles en mil 147 minutos en 14 juegos

