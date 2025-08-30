Para Santiago Giménez el futuro es incierto

El futuro de Santiago Giménez con el AC Milán vuelve a estar en duda, al menos así lo dio a entender Igli Tare, director deportivo del cuadro italiano, quien manifestó un posible intercambio con otro equipo de la Serie A.

En una entrevista con la Gazzetta dello Sport, el dirigente rossonero aceptó la posibilidad de aceptar un trueque con la Roma, en el que el delantero mexicano sería la moneda de cambio para que el ucraniano Artem Dovbyk se convierta en el nuevo atacante del Milan.

“Estamos evaluando un intercambio entre Dovbyk y Santi Giménez, veremos después del partido (contra el Lecce). Si es posible, haremos el cambio… si no, nos quedamos con el equipo actual”.

“Santi” salió de titular en el partido contra el Lecce de la Jornada 2 de la Serie A. En la primera mitad tuvo una falla clara frente al marco y en el segundo se le anuló un gol por un apretado fuera de lugar.

Sobre el intercambio, Tare no ve posible tener a Giménez y a Dovbyk al mismo tiempo en el plantel.

“Veremos si será factible. ¿Mantenerlos juntos? No será posible, jugando un partido por semana debemos tener una plantilla adecuada, en ese caso sería solo un intercambio, de lo contrario nos quedaremos como estamos”.

Esta no es la primera vez que se maneja una posible salida del mexicano del club, pues con la ventana de transferencias abierta, ha habido un par de rumores sobre el futuro del mexicano, pero su agente ha desmentido los mismos.

“Giménez no va a dejar al Milan. Puedo garantizar que esos reportes (de una posible salida) no son verdaderos, se va a quedar en el club”, detalló Rafaela Pimenta.

El canterano de Cruz Azul estuvo en el ojo del huracán en estos días por haber “provocado” la lesión de un compañero con quien chocó en un entrenamiento, y sufrió fractura de peroné derecho. Este suceso no fue bien visto por los aficionados en redes sociales que criticaron el presente del mexicano con el club rossonero.

CT