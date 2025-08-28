Pese a estar en la parte baja de la tabla y registrar una sola victoria en lo que va del campeonato, el defensor de Chivas, Alan Mozo, aseguró que ve al Guadalajara en camino al campeonato.

"He peleado toda mi vida para estar aquí y voy a seguir peleando para mantenerme aquí o, lo que me depare el destino, pero cada vez que tenga la oportunidad de vestir esta playera, lo voy a dar todo. Me encantaría ser campeón, la verdad; a lo mejor no me creerán, pero estamos cerca, estamos en el camino", señaló.

Asimismo, reconoció que le dolería ver el escudo de Chivas en el último sitio, por lo que están trabajando para salir lo antes posible de la parte baja de la tabla.

"La verdad, no quiero ver jamás este escudo en el último lugar, esté aquí o no esté aquí. Jamás Chivas debe estar en los últimos lugares; desafortunadamente, es el lugar donde nos encontramos ahora, y estamos trabajando desde lo mental y viendo videos de lo que nos hace falta por mejorar", agregó.

Al final, descartó que se sientan perseguidos dentro del equipo por el arbitraje. Consideró que los penales que les han marcado se han presentado por errores del plantel en la zona defensiva.

"Muchos de nosotros hemos tenido desatenciones que podemos evitar. Y justo son esos detalles los que nos han perjudicado al momento de enfrentar un partido. No nos sentimos ni perseguidos ni perjudicados; al contrario, nos sentimos responsables de seguir mejorando", concluyó.

SV