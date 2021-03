Chivas: Humillación sin consecuencias en el Rebaño

Luego de la escandalosa derrota contra América en el Clásico Nacional, la mañana de ayer surgieron versiones acerca de la supuesta renuncia de Ricardo Peláez como director deportivo del Guadalajara, sin embargo, el propio directivo del Rebaño ofreció una rueda de prensa para explicar esta situación.

“La verdad es que no fue así (las versiones sobre su renuncia), pero no estoy aquí para desmentir a nadie. Creo que soy una persona competitiva y con dignidad personal, mi renuncia está permanentemente en el escritorio de Amaury Vergara, y él lo sabe y con eso me basta.

“No me voy a quedar sólo para esperar un finiquito, no es por dinero, no lo necesito, pagaría por levantar un trofeo en Chivas. Amaury sabe que mi renuncia está en su mesa y él tiene libertad para accionar”, compartió.

Vucetich, el ideal

A pesar de que una gran parte de la afición de Chivas pide la destitución de Víctor Manuel Vucetich como entrenador del Guadalajara, ayer Ricardo Peláez, director deportivo del club, ratificó al llamado “Rey Midas” como entrenador del cuadro rojiblanco.

En la misma conferencia de prensa virtual que ofreció ayer por la tarde, Peláez Linares fue acompañado por Vucetich, al que el director deportivo del Rebaño considera el estratega ideal para Chivas a pesar de los malos resultados obtenidos hasta este punto del torneo e incluso enlistó los argumentos que mantienen al mexicano como un estratega de su confianza.

“Su trayectoria y lo que conozco de él como persona son el número uno y número dos. En el número tres, pero también importante, es que este es el primer torneo que inicia, el pasado no lo pudo iniciar él.

“La gente exige y demanda resultados, si no los entregamos nos tendremos que ir, así de sencillo, pero ahora que tenemos la confianza del comité directivo, de nuestro presidente, y que se me otorga a mí esa facultad de poder tener al técnico que yo quiero, pues aquí está Víctor sentado junto a mí y vamos a continuar. Esperemos cumplir con las expectativas de la afición e insisto: tenemos un buen plantel y confío en los jugadores que tenemos”, finalizó.

El estratega rojiblanco tomó la voz en la rueda de prensa para reafirmar que en el duelo ante el América no se dieron las cosas y que se tendrá que hacer un análisis profundo de los jugadores de su plantel, de quienes dijo que algunos “no entienden los compromisos como deben de asumirse y lo que representan para la comunidad de Chivas”.

Los refuerzos, en la tablita

En Chivas las cosas no marchan bien, y es por eso que la afición ha comenzado a pedir cuentas tanto de jugadores como de cuerpo técnico y directiva.

Por esta razón es que Ricardo Peláez, director deportivo del Rebaño, analizó a los refuerzos que ha traído al Guadalajara durante su gestión y en algunos casos reconoció que los jugadores han estado por debajo de las expectativas.

“Por ejemplo el tema de Madueña (José), no ha tenido el rendimiento que se esperaba o que mostró en otras instituciones en donde trabajamos juntos. De Angulo (Jesús) te diría que es de los mejores. ‘Chicote’ (Cristian Calderón) ha tenido inconsistencias, y el COVID y otras situaciones le han impedido ser titular permanentemente.

“También regresó ‘JJ’ (José Juan Macías), que creo que ha tenido un buen rendimiento, el caso de Antuna (Uriel) que es un jugador desequilibrante al frente, con velocidad y creo que ha aportado. El caso de Guzmán (Víctor) que no se pudo realizar, en fin”, comentó.

Entre su lista de refuerzos Peláez omitió el caso de Alexis Peña, quien llegó al Rebaño procedente de Necaxa y ni siquiera debutó en Liga con Chivas, esto debido a temas de indisciplina.

Otro refuerzo que llegó en la era Peláez y que no fue recordado por el directivo es José Juan “Gallito” Vázquez, quien al igual que Peña salió de Verde Valle por temas extra cancha.

CÓMODOS. Los azulcremas suman siete victorias en el feudo rojiblanco, incluida la del domingo. En casa del Rebaño, el América ha protagonizado dos goleadas a su favor. IMAGO7

El Akron, la segunda casa del América en los Clásicos Nacionales

A pesar de que la victoria de América en el Clásico Nacional ha acaparado los reflectores, no es nada nuevo que los de Coapa se impongan a Chivas en el Estadio Akron.

Incluso la casa del Rebaño ha visto muchos más triunfos de las Águilas que del Guadalajara en sus enfrentamientos directos, pues desde que se inauguró la casa del chiverío en 2010, el equipo azulcrema tiene más del doble de victorias que el club rojiblanco.

Contando el juego del domingo pasado, el Rebaño ha recibido a las Águilas en un total de 13 ocasiones, y el saldo total es de tres triunfos del Guadalajara, tres empates y siete victorias del América.

El primer Clásico Nacional en el Estadio Akron se disputó en el ya lejano Clausura 2011, y a pesar de que el Guadalajara ganó ese compromiso con goles de Marco Fabián y Erick Torres, al final los años han puesto al América como el mandón dentro de la casa del Rebaño.

Quizá el resultado a favor del América que más se recuerde en el estadio rojiblanco, además del de este pasado domingo, sería el 4-0 favorable a las Águilas en el Clausura 2014, resultado que terminó por costarle el puesto de entrenador del Rebaño a José Luis Real.

JL