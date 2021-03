Luego de la escandalosa derrota contra América en el Clásico Nacional, la mañana de este lunes surgieron versiones acerca de la supuesta renuncia de Ricardo Peláez como directivo del Guadalajara, sin embargo el director deportivo del Rebaño ofreció una rueda de prensa para explicar esta situación.

“La verdad es que no fue así (las versiones sobre su renuncia), pero no estoy aquí para desmentir a nadie. Creo que soy una persona competitiva y con dignidad personal, mi renuncia está permanentemente en el escritorio de Amaury Vergara, y él lo sabe y con eso me basta”.

“No me voy a quedar sólo para esperar un finiquito, no es por dinero, no lo necesito, pagaría por levantar un trofeo en Chivas. Amaury sabe que mi renuncia está en su mesa y él tiene libertad para accionar”, finalizó Peláez.

En cuanto a Víctor Manuel Vucetich, Peláez también lo ratificó como entrenador del Guadalajara debido a que lo considera el estratega ideal para Chivas a pesar de los malos resultados obtenidos hasta este punto del torneo.

