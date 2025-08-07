El encuentro entre Cincinnati y el Club Deportivo Guadalajara, correspondiente a la fecha 3 de la Leagues Cup y programado originalmente a las 17:00 horas, ha sido demorado debido a condiciones climáticas adversas.

Aunque la lluvia por sí sola no suele ser un impedimento para la realización de partidos de fútbol, en esta ocasión la presencia de relámpagos ha elevado el nivel de riesgo para quienes se encuentran en el terreno de juego y sus alrededores.

Las lluvias son comunes en diversas regiones de Estados Unidos durante el verano, y los estadios modernos están preparados para soportar precipitaciones intensas. Sin embargo, el riesgo que representan los relámpagos es considerablemente mayor.

Cuando se detecta actividad eléctrica cerca de un estadio, la prioridad inmediata es salvaguardar la integridad de las y los jugadores, cuerpo técnico, personal operativo y asistentes.

Las ligas deportivas, incluyendo la Leagues Cup, cuentan con protocolos estrictos en caso de tormentas eléctricas. Estos protocolos establecen la suspensión temporal o definitiva del partido al detectar rayos en las proximidades. Se monitorea constantemente el radar meteorológico, y no se permite el regreso al campo hasta que hayan pasado al menos 30 minutos sin nuevos relámpagos.

Por el momento, el compromiso sigue en pie de disputarse y se espera que se dé el silbatazo inicial dentro de un tiempo considerable. Cabe destacar que, el Rebaño llega a este juego sin posibilidad alguna de avanzar a la siguiente fase; mientras que, Cincinnati aún cuenta con esperanzas de conseguir su boleto.

SV