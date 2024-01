¡Siempre “Licha”! No importa cuando leas esto. En un partido que por momentos se le complicó a las Chivas, Alicia Cervantes le otorgó el gol del triunfo a las rojiblancas contra Tijuana en la jornada 1 del Clausura 2024.

Como duelo de la primera fecha, el Guadalajara vs Xolas estuvo bastante trabado, pero fueron las dirigidas por Antonio Spinelli quienes provocaron más jugadas de peligro durante los 90 minutos, sin embargo, la falta de puntería les obstaculizó llevarse la victoria con facilidad.

La polémica no faltó esta noche en casa de las Chivas, ya que a Casandra Montero no le marcaron un posible penal al contactar la rodilla de Daniela Espinosa tras disputar un balón en área chica. No obstante, la árbitra Karen Hernández decidió que no existieron los elementos suficientes para marcar la pena máxima.

Las rojiblancas fueron amplias dominadoras del balón, incluso en el primer tiempo, Adriana Iturbide realizó una anotación, misma que fue anulada por fuera de lugar; momentos previos, Viridiana Salazar estuvo cerca de estrenarse como rojiblanca con un potente disparo que se estrelló en el travesaño.

En el segundo tiempo, la insistencia tapatía brindó frutos luego de que Anette Vázquez cediera un pase filtrado a “Licha”, ésta con gran destreza e inteligencia tuvo que rematar entre tres defensoras fronterizas y anotó el primer gol del 2024 al 67’, el cual fue definitivo para quedarse con los tres puntos.

Rumbo a la recta final del encuentro, las Xolas comenzaron a crecerse, la más clara para el cuadro visitante fue producto de un cabezazo de Adyson Willett que pasó rozando el palo izquierdo de la cabaña que defendió Blanca Félix.

Cabe destacar que, para este compromiso, el “Tano” Spinelli no pudo contar con Gabriela Valenzuela ni Rubí Soto por una lesión que las aqueja. Otra ausencia importante fue la de Carolina Jaramillo quien no pudo participar por la expulsión que sufrió en la semifinal del torneo pasado frente al América.

La próxima jornada, a las Chivas les tocará viajar al Estadio O. Benito Juárez para enfrentar a las Bravas de Juárez el domingo 14 de enero a las 19:00 horas.

