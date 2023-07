Chivas Femenil, a emprender un nuevo camino

Las Chivas Femenil tendrán su debut el día de mañana ante Xolas de Tijuana, en medio de cambios inesperados y un director técnico interino que guiará a las jugadoras en su búsqueda por el primer triunfo del torneo.

El Rebaño se despidió en cuartos de final de manera dolorosa en el Clausura 2023 al no poder mantener la ventaja ante Pachuca, siendo eliminadas con un planteamiento de juego que no les permitió volver a la batalla, quedando sin armas para competirles a unas Tuzas que, una vez tomaron la superioridad ante las rojiblancas, no la soltaron.

Ahora, el Guadalajara comenzará otra campaña en vuelto en decisiones que se tomaron de último minuto previo a iniciar el Apertura 2023, ante la destitución de Juan Pablo "Pato" Alfaro y la incorporación del argentino Antonio Spinelli al banquillo tapatío. Así como algunas bajas importantes de sus jugadoras y fichajes que no fueron de renombre para este nuevo inicio.

El enfrentamiento más reciente entre Xolas y Rojiblancas se dio en la última jornada de la campaña anterior, donde las fronterizas se valieron de su condición de local para sacar la victoria por la mínima diferencia y con Chivas presentando un deterioro en su intensidad de juego.

A pesar de ello, el Rebaño presenta un claro dominio sobre Tijuana, pues de los últimos ocho encuentros presentan cinco triunfos por tres derrotas; siendo el Estadio Caliente una cancha complicada para las tapatías, pues es ahí donde mayormente han perdido.

Por lo anterior, puede ser que Chivas tenga un inicio complicado porque será en la frontera donde realizarán su debut. Además de que, las próximas dirigidas por Spinelli tendrán la obligación de superar lo hecho en la temporada anterior, ya que desde el Clausura 2022 no llegan a una final y siguen fijas como una de las favoritas para coronarse.

El partido se llevará a cabo este domingo a las 21:06 horas tiempo del centro de México, y podrá ser sintonizado a través de la señal de Fox Sports.

