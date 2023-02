El delantero de Chivas José Juan Macías recibió un inesperado mensaje de una ex estrella del Real Madrid.

El atacante mexicano se lesionó el pasado 17 de febrero, a pocos días de volver a la actividad con Chivas luego de una lesión similar que lo ha tenido alejado de las canchas, sin embargo, tendrá que estar fuera otra vez por un periodo de alrededor de 9 meses.

"Hola JJ ¿qué tal, ¿cómo estás? Bueno, ya he oído que no muy bien, pero esto pasa, ¿eh? Me ha pasado lo mismo y lo he superado. Espero que tengas la cabeza y la paciencia para volver fuerte ¿Vale? Te mando un gran abrazo, fuerza y que te recuperes pronto", le dijo Ronaldo Nazario a través de un video.

JJ Macías agradeció en su cuenta de Instagram mediante una historia.

Después de la lesión, Macías fue operado exitosamente, pero podría perderse todo el año por la recuperación.

