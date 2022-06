Chivas: Estos son los jugadores que estuvieron a prueba y no se quedaron

Probarse en Chivas no significa quedarse en el Rebaño, y eso lo saben a la perfección jugadores como Gael Sandoval, quien recientemente estuvo a prueba con el Guadalajara pero no pudo llenarle el ojo al equipo rojiblanco.

Gael ya había tenido una etapa con el Guadalajara, y a pesar de que su caso ha llamado la atención, él no es el primer futbolista que estuvo a prueba en Verde Valle sin lograr su objetivo.

Santiago Ormeño

Ormeño estuvo a prueba en Chivas en 2019. IMAGO7 / ARCHIVO

El ahora delantero de León, mismo que en su momento fue uno de los mejores atacantes de la Liga durante su etapa con el Puebla, alguna vez estuvo a prueba con el Rebaño sin conseguir que lo contrataran.

Fue durante la etapa de Tomás Boy en el banquillo que el ahora delantero de Perú no pudo llenarle el ojo al cuadro tapatío, esto durante junio de 2019.

Ulises Dávila

Ulises Dávila llamó la atención de equipos internacionales como el Chelsea. IMAGO7 / ARCHIVO

Dávila llegó a ser uno de los canteranos más prometedores del Rebaño, e incluso acaparó reflectores al fichar por el Chelsea en el 2011.

Por desgracia para él, su carrera vino a menos y nunca pudo debutar con el equipo londinense, mismo que lo tuvo deambulando de un club a otro hasta el grado de que en julio de 2019 estuvo a prueba con el club tapatío sin consolidar su regreso.

Gael Sandoval

Gael no convenció a Chivas de darle otra oportunidad. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Este ha sido el último caso de jugadores que no pasaron la prueba para quedarse en el Rebaño, pues Gael no tendrá una segunda etapa con el Guadalajara después de que no convenciera al club de darle otra oportunidad.

Gael jugó con las Chivas años atrás, pero posteriormente ha pasado por clubes como Santos Laguna, Mazatlán, Bravos de Juárez y el futbol de Oceanía.

Alexis Mendiola

Un caso menos recordado de futbolistas que estuvieron a prueba pero que no lograron quedarse en el Rebaño es el de Alexis Mendiola, jugador que se probó cuando José Manuel de la Torre vivía su segunda etapa en el banquillo del chiverío.

Mendiola venía procedente del Östersunds de Suecia, pero ni su paso por el futbol de Europa despertó mayor interés en el Guadalajara.

Eric Ávila

Al mismo tiempo que Mendiola, Eric Ávila también estuvo a prueba con el Rebaño sin conseguir que lo dejaran en el equipo rojiblanco. En su caso, Ávila venía de jugar con el ahora extinto Chivas USA de la MLS.

AC