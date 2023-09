Erick Gutiérrez llegó a Chivas como el refuerzo bomba del torneo para los rojiblancos, envuelto de altas expectativas y prometiendo sumar a un equipo que se encontraba en un gran momento. Sin embargo, en la práctica, "Guti" no ha podido retomar el ritmo y nivel de juego que mostró en el PSV de Países Bajos por momentos y tampoco ha sido un jugador determinante para el Guadalajara.

Expertos en el medio consideran que la contratación de Gutiérrez era innecesaria, ya que el mediocampo es la zona que mejor tenía cubierta el Rebaño y, ahora, mantener como titular a Erick en los últimos juegos, parece que atiende más a un tema mediático que a la cuestión táctica.

"Es muy lento para la dinámica que tenía el Guadalajara. De todos los mexicanos que se fueron al PSV, a mí me parece el peor, porque no pudo levantar ni siquiera en ese equipo. Si checas los números, no son como los de los demás que habían llegado ahí y hacen el negocio de su vida al revenderlos", indicó Fernando Ibarra, ex jugador.

"En Chivas buscaron 'enriquecer' el equipo que ya tenían con la llegada de Erick Gutiérrez, pero realmente el Guadalajara no lo necesitaba. Esta contratación obedecía a un tema mediático", Jaime Gallardo, periodista deportivo.

La urgencia del Rebaño de poder encontrar un hombre diferente al ataque ha orillado esperar en Guti, aquella arma que permita al equipo terminar con una sequía goleadora. Misma en la que está inmerso el futbolista, puesto que desde el 08 de abril del presente año fue la última vez que se hizo presente en el marcador y el 16 de abril su última asistencia, ambos casos, con el conjunto de la Eredivisie.

Los números del Guti en Guadalajara

En el tema ofensivo, Gutiérrez ha ofrecido muy poco con cero goles desde su primer encuentro oficial, apenas siete tiros a portería rival y poca participación en centros. Esto es lógico porque las principales cualidades del Guti no son ofensivas.

Por ello, Eduardo "Yayo" De la Torre, pide ser realistas en cuanto a las expectativas que se tenían sobre él, porque esperar que Erick viniera a resolver los problemas en la delantera, es erróneo.



"Es muy pronto para sentenciar esta contratación. Cada quien tenía una expectativa y si esta era que fuera un jugador desequilibrante y quién iba a potenciar al equipo en la parte ofensiva, pues no. Había una expectativa falsa. Lógicamente ahorita hay desilusión. Pareciera que sólo se le evalúa en el ritmo hacia enfrente, hay que tomar en cuenta que es el futbolista que te puede dar equilibrio y consistencia en el medio campo", señaló Yayo.

En la parte defensiva, Gutiérrez está por encima del promedio de la liga en balones recuperados en cancha rival con 14 (4.46 promedio), en cancha propia con 30 (15.63 promedio), duelos 1 vs 1 con 14 defensivos y 2 ofensivos y en pases acertados con 226 (125.48 el promedio).

