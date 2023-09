Chivas pierde contra Mazatlán… también en la mesa

Chivas está mal y de malas, pues el Rebaño perdió contra Mazatlán tanto en la mesa como en la cancha.

Esto se debe a que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció que los sinaloenses no incurrieron en alguna alineación indebida durante el partido de este martes en contra del Guadalajara.

En este sentido la FMF explicó que todo se trató de un error interno de la Liga MX y su Comisión Disciplinaria, misma que omitió informarle al club cañonero la suspensión de su futbolista José Joaquín Esquivel.

"De conformidad con el artículo 16 apartado 1 del Reglamento de Sanciones, los jugadores que acumulen las primeras 5 amonestaciones en un Torneo deberán cumplir con un partido de suspensión (…) De conformidad con el artículo 78 del mismo ordenamiento, para que la sanción sea efectiva, la Comisión Disciplinaria deberá notificar oficialmente a los Clubes la sanción correspondiente a través del Reporte Oficial de Sanciones a efecto de que se cumplan en sus términos las sanciones impuestas".

"En ese contexto, existió una deficiencia en el sistema (al no contabilizar las tarjetas mostradas en un mismo torneo, pero durante la participación del jugador con un club distinto) por lo que la Comisión Disciplinaria no contempló dichas tarjetas en la notificación del reporte de sanciones correspondiente al Club Mazatlán, de tal manera que no se configura ninguno de los supuestos de alineación indebida establecidos en el artículo 44 del Reglamento de Sanciones. En esa tesitura, se informa que se harán los ajustes correspondientes a nuestros sistemas y la Comisión Disciplinaria notificará oficialmente la suspensión del jugador al Club Mazatlán, quien no podrá alinear en el siguiente encuentro", puntualizó la FMF.

En este Apertura 2023, Esquivel fue amonestado tanto con Necaxa como con Mazatlán, lo cual terminó generando esta confusión.

De esta manera es que Chivas tendrá que conformarse con la derrota que padecieron ante los sinaloenses, misma que significó su cuarto descalabro del Torneo Apertura 2023.

OF