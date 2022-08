Los últimos días, el nombre de Arturo Elías Ayub y el equipo de Chivas han estado muy ligados después de que se generara una polémica cuando el empresario habló sobre la actualidad del equipo; este martes, de nuevo volvieron a aparecer juntos en redes sociales, esta vez gracias a un comentario del periodista David Faitelson.

"Al momento de insinuar que Chivas debería 'traicionar' su tradición de jugar únicamente con nativos, @arturoelias (Arturo Elías Ayub-Grupo Carso) se ha autodescartado como posible comprador del llamado 'Rebaño Sagrado'", escribió Faitelson en su cuenta personal.

A lo que Elías Ayub respondió: "Estoy autodescartado por muchas razones David. Pero yo NUNCA insinué NADA de lo que dices. Es más, dije todo lo contrario. No entiendo por qué profesionales como tú no se molestan en escuchar un audio de 40 segundos antes de opinar. Ve mi último tweet porfa".

Aunque las primeras noticias decían lo contrario, el director de alianzas estratégicas y Contenidos de América Móvil negó en su perfil haber dicho que Chivas debe comenzar a jugar con extranjeros, y publicó un video completo del que se extrajeron los dichos: "No les va a gustar lo que voy a decir. No estoy sugiriendo que se cambie porque creo que esa es su esencia, pero es muy grande el reto de competir contra otros 17 equipos que pueden tener ocho jugadores extranjeros en la cancha, lo que me parece una barbaridad".

Asimismo, reconoció que es una desventaja, pues los otros equipos le venden los jugadores a un precio muy elevado: "No lo digo porque los mexicanos sean peores que los extranjeros, pero, si hay un buen jugador, se lo van a vender al doble del precio porque saben que es el cliente casi único".

