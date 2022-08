Arturo Elías Ayub es una de las voces más autorizadas en México para opinar casi de cualquier tema y en el caso del futbol así sucede. En días recientes, el empresario había hecho unas declaraciones que sugerían que Chivas debía romper la tradición de jugar con puros mexicanos.

“Pienso que Amaury está viviendo un momento complicadísimo, a mucho no les va a gustar lo que voy a decir. Esa tradición que tienen (de jugar con puros mexicanos), no sé, no digo que se cambie, pero quizás…", fueron las palabras de Elías Ayub que causaron polémica.

El empresario ha decidido aclarar que para nada está sugiriendo que Chivas rompa la tradición de jugar con puro mexicano, pero sí enfatizó la dificultad que ello conlleva.

"Viendo la competitividad, el competir contra 17 equipos que juegan con ocho extranjeros en cancha, es una barbaridad. No es que quiera romper la tradición, pero es evidente que Chivas no compite de la misma forma y eso pega”, señaló.

Arturo Elías Ayub también salió en defensa de Amaury Vergara, pues señaló que el reto que tiene ante sí es enorme y exhortó a la afición rojiblanca a que lo apoyen.

"Se me hace muy injusto cómo lo tratan en las redes, tiene un reto bien difícil, me costaría estar en sus zapatos, lo que tiene que hacer es revivir la marca que es Chivas, vender ilusiones y alegrías, que sólo lo tiene Chivas y no otro equipo en México. Amaury tiene un reto complicadísimo, no estoy sugiriendo que se cambie (jugar con mexicanos), porque es la esencia de Chivas, pero el reto que tiene es contra otros equipos, que tienen 8 o 9 extranjeros en la cancha, me parece una barbaridad que se permita eso", sentenció.

Las Chivas no han conseguido un solo triunfo en 7 Jornadas del Apertura 2022 y en la actualidad la relación entre el aficionado y Amaury Vergara dista mucho de ser la mejor.

