Chivas: El viacrucis del Rebaño cuando juega como local

Cuando Chivas es visitante, los rivales le temen; pero cuando actúa de local, el Rebaño es un cheque al portador. Los equipos saben que un buen planteamiento cerrando espacios, aguantando, la desesperación hace presa de los tapatíos y mínimo un punto se llevan de la cancha de Zapopan.

Jesús Sánchez todavía no se explica por qué el torneo pasado solamente pudieron ganar dos encuentros de los ocho que disputaron en cancha propia, de hecho en patio ajeno lograron tres triunfos y espera que pronto den con la solución, porque para calificar es vital hacer su casa una muralla impasable.

"La verdad no sé por qué no podemos sacar resultados de local, si supiera ya lo hubiéramos corregido. Lo que sí puedo decir, es que tratamos de hacerlo bien, jugamos buscando proponer, lamentablemente no se pudo dar la victoria por desatenciones. La intensidad y propuesta la pusimos nosotros, ellos aprovecharon los errores y solamente fue eso".

La última victoria que tiene el Rebaño como local en un inicio de torneo, se dio en el Clausura 2020 cuando a Juárez le hicieron ver su suerte con anotaciones de Alexis Vega y José Juan Macías, el ahora jugador del Getafe.

"Chapito" siente que no estaba haciendo mal las cosas ante San Luis, en la derrota del pasado fin de semana y cotejo que no pudo terminar, ya que el técnico Víctor Manuel Vucetich, determinó sacarlo en el complemento.

"Asumí con mucha responsabilidad, con mucho orgullo, la verdad el portar el gafete es importante, traté de hacerlo la mejor manera, salí de cambio, pero mientras estuve en el terreno de juego busqué representarlo bien, dignamente y sabemos que también hay elementos que tienen esa posibilidad. Doy gracias que me haya tocado esta vez a mí".

De ahora en adelante para poder obtener resultados, el equipo debe permanecer unido, confiando en el trabajo del cuerpo técnico y en la calidad que tiene cada elemento del plantel.

"Mantenernos positivos, seguir confiando en el trabajo que venimos haciendo y fueron desatenciones, el equipo siempre quiso proponer, ir al frente y es mantenernos en esa línea y si trabajamos igual, llegará la victoria el próximo viernes".

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para ti.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

OF