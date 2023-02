Chivas: El profe Pauno no menosprecia a los Gallos

El técnico de Chivas, Veljko Paunovic, estuvo a la defensiva en la conferencia que ofreció, pues consideró que las preguntas que se le realizaron en torno al duelo contra el Querétaro eran muy negativas.

Se le preguntó si Chivas es gran favorito para ganar, tomando en cuenta que Gallos tiene 48 partidos que no gana como visitante, lo cual no le agradó mucho escuchar: "Hablar de esa manera de nuestro rival debilita muchísimo a uno, por lo tanto nosotros no creemos lo que se comenta cada partido. Para nosotros y para nuestros rivales es una final; mirar para atrás y sacar datos que están fuera de nuestro control y no nos ayudan".

Mencionó que no se debe menospreciar al rival, al que están dando por derrotado antes de jugar: "Para nosotros Querétaro es el mejor equipo del mundo".