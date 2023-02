Estar en el quinto puesto de la tabla general no es suficiente para las aspiraciones y exigencias de Chivas.

De cara a que el Guadalajara se mida contra Tigres este próximo sábado, dentro del chiverío reconocieron que no están satisfechos con lo mostrado por el equipo en este Clausura 2023.

Por lo menos así lo siente el profe Pauno, quien fue tajante al advertir que sus jugadores y todo el equipo debe tener los pies sobre la tierra.

“Nosotros debemos mantener los pies en el suelo, así todos los que trabajamos en el grupo, todos los que contribuimos a que el grupo vaya en una línea ascendente. Tenemos que decir que aún no hemos hecho nada, todavía no está nada hecho y ese es el punto de vista que tenemos, no queremos que nadie se relaje porque buscamos que el equipo haga un partido completo, aún no lo hemos hecho y hay muchísima mejora posible”.

“Si la pregunta es si hemos hecho este proceso bien, la respuesta es sí. Que si hemos ido mejorando desde inicio hasta ahora, sí. Que si hemos ido mejorando partido a partido, sí. Hemos aprendido a hacer ajustes y modificaciones, a veces por lesión o porque lo creímos conveniente. Si la pregunta es si hemos sido competitivos, la respuesta es sí. El proceso va bien, pero seguiremos mejorando. Estamos contentos pero no satisfechos”, comentó.

Será el sábado a las 19:05 horas, tiempo del centro del país, cuando el Rebaño se meta a la cancha del “Volcán” para medirse contra el conjunto regiomontano.

