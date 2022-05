La eliminación de Chivas en los Cuartos de Final del Clausura 2022, a manos del Atlas, traería consigo una serie de bajas para el próximo torneo. A la más que cantada salida del guardameta Raúl Gudiño, se le uniría el lateral Jesús "Chapo" Sánchez.

A través de redes sociales, sería la esposa del futbolista la que dejó entre ver que la etapa del "Chapo" Sánchez como futbolista del Rebaño llegaria a su fin tras 12 años sin interrupción en los que formó parte de las Chivas.

“Ten la certeza que allá arriba están muy orgullosas de ti porque eres capaz de cerrar ciclos y reinventarte. Hoy cerramos uno, de los más difíciles… me tocará ser testigo una vez más de estar a tu lado en lo que venga”, fue el mensaje que compartió la esposa del oriundo de San Luis Río Colorado.

Desmiente su salida

Posteriormente y al ver el revuelo que causó su publicación, la misma esposa del lateral rojiblanco desmintió que el mensaje sea alusivo a la salida de Jesús Sánchez del club.

"No no es, no saquen de contexto palabras que de mi boca ni de mi texto salieron, gracias! Si tienen alguna duda de lo que publique, pueden preguntarme con mucho gusto!", respondió la esposa del futbolista a la pregunta de que si eso significaba la salida del club.

Lo que sí es cierto es que el lateral rojiblanco ha perdido la confianza del cuerpo técnico, pues solo sumó 121 minutos durante este Clausura 2022 y eso aunado a su bajón futbolístico podrían llevarlo a abandonar la disciplina rojiblanca para el Apertura 2022.

Jesús Sánchez debutó con las Chivas en el 2010. Su mejor versión la vio de la mano de Matías Almeyda, quien lo rescató y le dio la confianza en la titularidad del lateral diestro. Con el Rebaño consiguió 2 Copas MX, 1 Liga, 1 Supercopa MX y 1 Concachampions.

