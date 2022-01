El convenio Chivas-PSV ya está en marcha y para esto fue pieza importante un jugador que militara en ambos equipos: se trata de Carlos Salcido, quien forma parte de las negociaciones al ser embajador del equipo de Países Bajos en México.

El ex defensa de Chivas mantuvo una charla con El Universal, en la que precisó que los tapatíos pronto verán muchos beneficios de esta alianza, ya que las puertas para que elementos vayan a Europa se abre con un porcentaje importante por el tipo de negociación que se realizó para aterrizar todo el proyecto.

Ir al PSV ahora será más factible para el jugador mexicano, sin pelearse por ahora en el costo que debe pagar el club europeo, ya que se encontró una llave para que fuera rentable para todas las partes, pero para que esto se dé rápido, obviamente debe haber calidad y por ejemplo, si Alexis Vega quiere irse pronto, debe elevar su nivel futbolístico para que sea una solución.

Y es que Chivas facilitaría al PSV algún elemento que consideren tiene posibilidades de triunfar, si en el desarrollo de sus actuaciones sale algún postor por sus servicios, entonces se iría con derechos federativos vendidos y es aquí donde el Guadalajara participa en todos los aspectos, obteniendo una parte importante. Salcido espera que sean muchos los jugadores que cumplan el sueño europeo, como él lo hizo en su momento.

"Yo quiero ver a muchos chavos en Europa, que vivan la experiencia, que valoren ciertas cosas. Estoy todo el tiempo trabajando para el PSV, siempre cualquier cosa que sale me la consultan, lo que sea en México y estamos en constante comunicación".

Salcido fue parte importante para que se lograra la negociación, de hecho cuando el PSV le puso el proyecto en la mesa, dijo el ex chiva que "si yo fuera Amaury Vergara, firmaría sin pensarlo, obviamente con sus papeles bien claros pero este tipo de convenios le benefician mucho al club, también al PSV por la experiencia que adquieren los dos y son afines en muchos aspectos, comparten filosofía y es muy bueno esto que se logró".

Las mesas de diálogo que se harán, los proyectos en intercambios de jugadores, técnicos, staff, preparadores físicos y demás áreas que están especificadas, será siempre bien supervisadas por ambas partes, de hecho Salcido estará involucrado.

"Se harán muchas cosas positivas, lógico seré una de las personas que estarán metidas en esto pero ojo, trabajando con el PSV, no como parte de Chivas sino del PSV. Hablo siempre con la gente del PSV, me lo plantearon y ellos son quienes hablan en temas dirigenciales, pero en orientación, probabilidades de que salga bien todo, me consultan sin dudarlo y el proyecto lo vi fructífero en todos los aspectos para ambas partes".

¿Por qué Chivas y no otro club? Porque ambas instituciones pregonan los mismos valores, filosofía, buscar darle oportunidad a los jóvenes, porque ambos clubes trabajan las básicas muy bien, en sus equipos no tienen elementos tan grandes salvo dos o tres, porque ellos dan el soporte y de ahí en adelante compran o venden jóvenes. Tienen muchos aspectos con similitud y cuando me lo plantearon, dije, Amaury ojalá firme.

Salcido precisó que este tipo de alianzas benefician mucho y no pasará tanto tiempo en el cual los resultados sean visibles y el tiempo les dé la razón, que no se equivocaron en el modelo deportivo ni de negocio.

