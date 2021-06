Muchos jugadores que tienen grandes cualidades para ser unas estrellas en México se pierden por falta de orientación, porque cuando comienzan a llegar a ser titulares en sus equipos comienzan a cambiar amistades, valores, bases que los llevaron al triunfo, y es donde deben trabajar los clubes, así lo ve Carlos Salcido.

''El problema está, debemos ayudarlos. Si llegaron es porque tiene talento, porque tienen la fortaleza porque trataron de salir, yo digo que lo más difícil es el pre para llegar, porque en el inicio hasta comprarte unos zapatos es duro, se te hace mucho dinero adquirir unos de tres o cuatro mil pesos y se te hace mucho dinero. Es donde deben tener apoyo, porque después es responsabilidad del jugador, pero si necesitan apoyo porque siento que hemos perdido grandes valores de futbolistas''.

Cuando el jugador inicia, pocas son las amistades que ayudan, pero cuando ya logró estar en el primer equipo, entonces salen muchos conocidos que poco a poco se van metiendo y el jugador cambia, se deja llevar, desatiende las bases que lo llevaron al éxito y hasta en muchos casos, dejan de lado la disciplina que aplicaron durante 10 años para lograr el objetivo de debutar.

''Uno es por parte de cada quien, por no tener bases sólidas, por no tener quién te dé ese consejo porque el 90 por ciento de los futbolistas venimos de abajo, de la humildad y cuando tenemos un pesito, dos pesitos y observamos que nos está yendo bien, nos perdemos y es una realidad por la falta de bases sólidas para soportar todo lo que llega, porque el futbol es muy radical, hoy tienes y mañana no''.

El ''Choco'' Salcido espera que los clubes pongan más atención, porque es un problema que tienen detectado en sus activos, pero les falta ir más a fondo, llevar personas que de verdad puedan dejarles el mensaje para que lo ejecuten al pie de la letra.

''Quisiera que más personas se involucren en el futbol, aportar para ayudar al jugador en esa parte, porque esos futbolistas o personas que hay como ejemplos por lo que han hecho y son figuras sociales, podríamos cambiar mucho el pensar del jugador. Ya que siempre un chavo recibirá un consejo de un famoso, porque los ven como ejemplos a seguir y ahí podemos ayudar mucho. Al final del día las figuras vivieron muchos de esos temas que desubican al jugador y puede ser muy útil para todos los que están iniciando y hasta para quienes ya están''.

Así como hay quienes sí reciben el mensaje, pero también están los otros que de plano no se deja ayudar, porque creen saberlo todo, porque simplemente son egoístas y toman a mal que se les dé un consejo, pero es por soberbios.

''Hay gente que de plano tiene cabeza dura, no le entran las palabras y creen que están bien, hasta que su carrera se va en debacle, pero hay otros que sí entienden, que lo entienden a la perfección, que se dejan llegar y será más fácil cuando alguien que es famoso, figura, llegue a las nuevas generaciones porque son difíciles de hacerles entender''.

Hay cierto sector que se debe atacar más que a otros, los que de alguna manera urge darles orientación ya para regresarlos al carril de la humildad, son de cierta edad que señaló el ex capitán de Chivas.

''Creo que podemos rescatar a muchos jugadores de entre 18 a 22, o 23 años, que es donde veo que hay altibajos fuertes. De no hacerlo todos, entonces seguiremos en la misma pregunta de siempre ¿por qué se perdió este jugador, tenía todos los procesos de selección, en el club?''.

Si los clubes no hacen algo, si la gente de futbol no comienza a actuar, así como hay falta de producción de jugadores en ciertas zonas, también el tema de la desorientación puede cortar carreras de elementos que se veían serían unos cracks y no llegaron porque las malas amistades, la noche y fiesta, fue más fuerte que la carrera. El jugador debe estar preparado para asimilar los momentos de triunfos, halagos, críticas y reclamos.

''Luego observamos que llegan jugadores a debutar con 100 partidos y creen que ya lograron todo, así que comienzan a creer algo que no son y cuando ya están en el primer equipo, tienen actitudes que no van, por eso en un torneo juegan dos partidos bien y luego desaparecen el resto del campeonato y se apagan, porque la mentalidad no les ayuda. Echan a perder procesos y rápido''.

