Sin necesidad de ser enemigos declarados, Chivas y Tomás Boy siempre dieron la impresión de ser antagonistas el uno del otro, sin embargo esto cambió el día que el Guadalajara escogió al “Jefe” como su nuevo estratega.

Fue durante abril de 2019 que el entrenador (QEPD) fue anunciado como nuevo director técnico del Rebaño, y a su llegada no tuvo problema para asegurar que ser contratado por el club rojiblanco marcó un antes y un después en su vida.

“Creo que nunca he sido candidato para dirigir a Chivas, y el hecho de haber sido elegido para platicar ya me cambia la vida en este sentido y me pregunto quién no quiere dirigir a Chivas, a Chivas no se le puede decir que no, porque es el equipo más importante de México”, dijo Boy durante su primera entrevista como estratega del Rebaño.

El anuncio de Boy como timonel del Guadalajara despertó opiniones encontradas entre los aficionados tapatíos, pues antes de vestirse como rojiblanco, Boy dirigió al Atlas en más de una etapa y logró meter a los Zorros a la Liguilla al convertirlo en un equipo protagonista.

Pero más allá de su paso por el club rojinegro, a Boy también se le reprochó por las diversas críticas que realizó contra las Chivas durante su carrera como entrenador e incluso como comentarista de televisión.

Como estratega el “Jefe” llegó a declarar que si al Guadalajara le quitaran la camiseta sería un equipo miserable, esto después de que el Rebaño eliminara a sus Monarcas en los Cuartos de Final de 1998.

En tiempos más cercanos, ya como comentarista, Boy calificó a Chivas como un equipo perdedor, sin embargo, a su llegada al club no se retractó de sus palabras y declaró que lo que dijo lo hizo en calidad de rival.

Con esos antecedentes un gran sector de la afición rojiblanca jamás se sintió identificado con él, pero Tomás Boy vivió un sueño al vestirse con los colores del chiverío por primera vez en su carrera.

