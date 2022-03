Tomás Boy, el técnico de Chivas que menospreció al América 

Su estadía en Chivas fue apenas de unos meses, sin embargo Tomás Boy tuvo la intención de llevar al Guadalajara al lugar donde se merecía.

Fiel a su estilo directo y sin ataduras en la lengua, el "Jefe" no tuvo problema para menospreciar a las Águilas del América durante su paso por el Rebaño, pues fue tajante al asegurar que con él en el banquillo, el cuadro de Coapa jamás volvería a ganarle al Guadalajara.

“No creo que me gane el América ningún partido jamás, al Guadalajara no. De veras, no creo, con todo respeto”, dijo en una entrevista durante 2019.

Por desgracia para él (y quizá para Chivas), Tomás Boy fue cortado del equipo justo antes de que el Rebaño se midiera al América en el Clásico Nacional del Apertura 2019.

JL