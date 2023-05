Previo a que este jueves se dispute el partido de Ida de los Cuartos de Final entre Atlas y Chivas, una de las declaraciones que han causado mayor revuelo entre ambos bandos fueron las palabras del técnico rojinegro Benjamín Mora.

Al dar su análisis sobre esta serie del Liguilla, el estratega de los Zorros aseguró que su equipo tiene como ventaja el hecho de contar con mayor experiencia que el plantel rojiblanco en este tipo de escenarios.

Dicha declaración ha despertado el debate, y a pesar de que hay opiniones encontradas, lo cierto es que el Rebaño también cuenta con un plantel experimentado en este tipo de eliminatorias.

Víctor Guzmán

Un caso específico de esto es el “Pocho”, pues el ahora capitán y goleador del Rebaño llegó al equipo después de disputar dos finales consecutivas en la Liga MX con el Pachuca. Además, el oriundo de Tonalá también puede presumir de bastante actividad en Liguilla gracias a que los Tuzos han sido un equipo constante en la “Fiesta Grande”.

Ahora el mediocampista disputará su primera Liguilla con la camiseta del Rebaño, pero esto no significa que no esté acostumbrado a este tipo de eliminatorias.

Alan Mozo

El lateral del Guadalajara también jugará estas instancias por primera vez desde que llegó a Verde Valle, pero parte importante de que arribara al Guadalajara como refuerzo estrella, se debe a que previamente brilló con Pumas en partidos definitivos de Liguilla.

Muestra de esto es que antes de llegar a Chivas, entre 2020 y 2021, el lateral disputó un total de 11 juegos de Liguilla con la camiseta de los Pumas de la UNAM, escuadra con la que jugó una Final y un par de Semifinales.

Roberto Alvarado

El “Piojo”, quien incluso le marcó gol al Atlas en el partido de Temporada Regular, es otro de los jugadores rojiblancos que cuentan con una vasta experiencia en este tipo de escenarios dentro de la Liga MX.

El delantero llegó al Deportivo Guadalajara luego de ser campeón con el Cruz Azul, equipo en donde vio actividad en un total de nueve juegos de Liguilla (sin contar Repesca) entre el 2020 y el 2021.

Cristian Calderón

Otro elemento que llegó a Chivas como refuerzo estrella fue Cristian “Chicote” Calderón, lateral izquierdo que ahora mismo figura como titular en el esquema del profe Pauno y que parece estar viviendo su mejor momento desde que llegó al equipo.

Pero más allá de que ha tenido altibajos, Calderón también cuenta con experiencia considerable en Liguilla debido a que ha disputado la “Fiesta Grande” con Necaxa y con Chivas, clubes con los que ha pisado las Semifinales en un par de ocasiones entre 2019 y 2020.

Alexis Vega

Al ser un jugador con sus cualidades, salta a la vista que Alexis no ha disputado una gran cantidad de juegos de Liguilla durante los últimos años, pero no obstante de esto el número 10 del Rebaño no desconoce estos escenarios.

Solamente con Chivas el delantero ha jugado cuatro juegos de Liguilla (del 2019 a la fecha) sin tomar en cuenta el Repechaje, pero previamente, con Toluca, también llegó a ver actividad en compromisos de esta índole.

Experiencia colectiva

Más allá de un futbolista en lo particular, el Guadalajara cuenta con la experiencia de ser un equipo recurrente en la Fase Final.

Desde que regresó el formato del Repechaje las Chivas siempre han logrado meterse en los puestos que disputan cuando menos esa fase, y es por eso que los rojiblancos suman seis torneos consecutivos figurando en la disputa por el título.

Esto incluye un par de Liguillas: la del Guard1anes 2020 y la del Clausura 2022, mismas en donde Chivas jugó las Semifinales y los Cuartos de Final respectivamente.

Ahora, a partir de este jueves, Chivas volverá a jugar un duelo de esta índole ante uno de sus máximos rivales deportivos.

io